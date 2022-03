Huberwirt in Eching fällt als Flüchtlingsunterkunft aus - Grund scheint wenig nachvollziehbar

Teilen

Ob die Alte Post am Echinger Stachus als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden kann, wird gerade geprüft. © Wilms

Der Huberwirt war als Flüchtlingsunterkunft für Ukrainer vorgesehen. Doch daraus wird nichts werden. Jetzt wird die nächste Alternative geprüft.

Eching – Es wird nichts aus dem auch seitens der FW und Grünen vorgetragenen Vorschlag, den leer stehenden Echinger Gasthof Huberwirt adhoc als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in Betrieb zu nehmen. Das große Problem: der Brandschutz.

Wie Bürgermeister Sebastian Thaler in der BPU-Sitzung am Dienstag informierte, habe die Gemeinde frühzeitig dem Landratsamt als zuständiger Koordinierungsstelle die Immobilie und weitere Baulichkeiten im Gemeindegebiet zur „Tauglichkeitsprüfung“ gemeldet. Zwischenzeitlich hat eine Begehung mit Gemeinde und Vertretern des Landratsamts beim Huberwirt stattgefunden. Dort wurde das erstellte Gutachten bestätigt: Der Brandschutz ist unzureichend.

Am intakten Mobiliar hat das Landratsamt Interesse

So entsprechen beispielsweise die Decken hinsichtlich Bausubstanz und Feuerfestigkeit nicht den erforderlichen Standards. Damit ist eine kurzfristige Nutzung des Gebäudes, sprich der Hotelzimmer, nicht zulässig – auch wenn diese Tatsache „von außen“ nicht erkennbar und auch wenig nachvollziehbar erscheint, zumal ja auch bis zur Schließung im Sommer 2020 ein Hotelbetrieb dort stattgefunden hat.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Längerfristig lässt sich gegebenenfalls über eine Ertüchtigung in punkto Brandschutz nachdenken, aber das kostet in der momentanen Situation zu viel Zeit – vom Geld mal ganz zu schweigen. Wofür aber seitens des Landratsamts Interesse angemeldet wurde, ist das intakte Mobiliar aus dem Hotel.

Die nächste Alternative wird geprüft

Jetzt hat die Aufgabe, schnell Unterbringungsmöglichkeiten für die Geflüchteten zu schaffen, überall oberste Priorität. Gegenwärtig werde in Eching auch geprüft, berichtete der Bürgermeister, ob das ebenfalls im Besitz der Gemeinde befindliche Gebäude der Alten Post am Stachus, das bereits zum Teil als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, den Anforderungen entspricht. Etwas über 40 Flüchtlinge nutzen bereits die Unterkunft an der Oskar-von-Miller-Straße im Gewerbegebiet Eching-Ost.

Lesen Sie auch Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz Russland verkündet einen Kurswechsel bei Kriegs-Verhandlungen mit der Ukraine. Die USA warnen vor dem russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz

Wie Sozialreferent Herbert Thaler mitteilte, habe sich der Echinger Helferkreis Asyl der aktuellen Flüchtlingsproblematik angenommen. Er würde sich über weitere aktive Unterstützung freuen und sucht insbesondere auch ukrainische Muttersprachler, um eine bessere Verständigung zu ermöglichen. (Ulrike Wilms)