In der S-Bahn: Exhibitionist belästigt Frau (23) sexuell

Ein Exhibitionist hat eine 23-Jährige aus dem Landkreis Freising in der S-Bahn sexuell belästigt. Die Polizei fahndet mit einer Täterbeschreibung.

Eching – Ein bislang unbekannter Exhibitionist belästigte am vergangenen Samstag in der S-Bahnlinie 1 eine 23-Jährige. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag mit.

Frau allein in der S-Bahn: Exhibitionist belästigt sie

Die junge Frau fuhr aus dem Landkreis Freising gegen 21.30 Uhr mit der S-Bahn von der Münchner Hackerbrücke aus in Richtung Flughafen. Nachdem ihr Begleiter an der Haltestelle Eching ausgestiegen war, fiel ihr ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann auf, mit dem sie nun alleine im Zugabteil saß. Der Unbekannte suchte Blickkontakt zu ihr, während er an seinem entblößten Geschlechtsteil herumspielte, teilt die Polizei mit. An der Haltestelle Neufahrn verließ er dann den Zug.

Polizei fahndet mit Täterbeschreibung - Zeugen gesucht

Der bislang unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und hat braune, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer roten Jacke und dunkelblauen Jeans.

Die Kriminalpolizei Erding sucht jetzt nach Zeugen: Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Fall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo unter Tel. (0 81 22) 96 80 zu melden. ft

