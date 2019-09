Jetzt kommen die „Kippenmonster“

Mit einer Zwei-Mann-Eigeninitiative und unter dem Namen „TrashCacher“ haben der Echinger Hans Field und Lebensgefährtin Ulrike Weygand vor rund eineinhalb Jahren begonnen, herumliegenden Müll einzusammeln. Mittlerweile werden die beiden von ein paar weiteren freiwilligen TrashCachern, sprich Müllsammlern, bei ihrer Sisyphos-Arbeit unterstützt.

Eching – Unverdrossen greifen diese (fast) jeden Tag die traurigen und schädlichen Hinterlassenschaften all derjenigen Zeitgenossen auf, die den Begriff der Wegwerfgesellschaft allzu wörtlich nehmen. Die Folge: Vielerlei Abfall, vom Kaffeebecher über die Fast-Food-Verpackung bis zum Zigarettenstummel, wird gedanken- und rücksichtslos auf Wegen, Plätzen, in Grünflächen und sogar auf Spielplätzen fallen gelassen (wir haben berichtet).

Besonders negativ stoßen ihnen allen sehr unscheinbare Umweltsünden in Form von Zigarettenstummeln auf. So klein Zigarettenkippen auch sind, so große Umweltschäden können sie verursachen. Kaum zu glauben, aber Untersuchungen haben ergeben, dass ein einziger Zigarettenstummel bis zu 60 Liter Grundwasser verunreinigen kann.

Ein weiterer „Erziehungsversuch“

Jeden Tag aufs Neue von Kippen geradezu gepflastert sind einige beliebte „Raucherecken“ in Eching. Oft sind es schön gelegene Sitzbänke, in deren Umgebung immer wieder frische Zigarettenstummel „aus dem Boden schießen“, wie Field dem Tagblatt berichtet und auch immer wieder auf der Facebook-Seite der TrashCacher dokumentiert. Nun hat er einen neuen „Erziehungsversuch“ unternommen, die Echinger Raucherszene zu einer richtigen Entsorgung ihrer Zigarettenstummel anzuhalten. Er hat an verschiedenen Standorten selbst kreierte und installierte „Zigarettenkippen-Entsorgungsbehältnisse“ installiert. Die von ihm „Kippenmonster“ genannten Behälter sind namentlich als solche beschriftet und befinden sich gut zugänglich und sichtbar angebracht an von Rauchern gern frequentierten Treffs, wie beispielsweise unter der alten Kastanie am Rand des Bürgerplatzes vor dem Alten- und Servicezentrum.

Die Kippenmonster werden regelmäßig geleert

Bei diesem Vorstoß ließ sich Field von der Erfahrung leiten, dass viele Menschen bequem sind, aber durchaus auch lernfähig: Wenn es keine große Mühe macht, sich umweltgerecht zu verhalten, dann halten die Bürger sich auch an die richtigen Verhaltensregeln. Sprich, eine ausreichende Anzahl von Mülleimern und speziell auch von „Kippenmonstern“ trägt zu einem, saubereren Umfeld bei. Nicht immer, aber hoffentlich immer öfter.

Selbstverständlich kümmern sich die Echinger TrashCacher auch um regelmäßige Entleerung der Kippenmonster. Diese werden durchaus genutzt, sind aber in Summe nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie können allerdings, so die Hoffnung, vielleicht ein Umdenken oder auch Nachdenken anregen, sowohl bei den Rauchern als auch in den Rathäusern, wo die Anbringung von mehr öffentlichen Aschenbechern beschlossen werden könnte.