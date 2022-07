11:10-Kampfabstimmung: Echings Räte entscheiden sich knapp für Sicherheitswacht

Von: Ulrike Wilms

Soll bald auch in Eching unterwegs sein: eine ehrenamtliche Sicherheitswacht. © Archiv

Mit einer knappen Mehrheit von 11:10 hat sich Echings Rat nach intensiver Debatte für die Einrichtung einer ehrenamtlichen Sicherheitswacht ausgesprochen.

Eching - Die Sicherheitswacht wird der Polizeiinspektion Neufahrn unterstellt sein . Sobald eine ausreichende und geschulte Anzahl geeigneter Bewerber verfügbar ist, soll in einer einjährigen Probezeit austariert werden, ob sich der Einsatz einer Sicherheitswacht bewährt.

Das Programm des Ministeriums heißt „Sicherheit durch Stärke“

Neufahrns Polizei-Chef Michael Ertl stellte zusammen mit seinem Kollegen Thomas Gehringer das vom Staatsministerium initiierte Programm „Sicherheit durch Stärke“ vor. Dieses beinhaltet, parallel zur Stärkung des Polizeiapparates, den Ausbau ehrenamtlicher Sicherheitswachen im Freistaat. 154 Gemeinden setzen Sicherheitswachen ein, im Landkreis die Stadt Freising und die Gemeinde Allershausen. Dabei haben sie nach den Worten von Ertl, der für deren Einführung mitverantwortlich war, allerbeste Erfahrungen gemacht: Jede Gemeinde erhalte so ein „Sicherheits-Plus zum Nulltarif“ sagte er. Die Bewerberauswahl sowie die Schulung von Personen zwischen 18 und 62 Jahren obliegt der Polizei. Für den Einsatz wird eine Aufwandsentschädigung von acht Euro pro Stunde gezahlt.

Einheitliche Kleidung: Polo-Shirt und dunkle Hose

Die Kräfte, einheitlich gekleidet in dunkelblauen Polo-Shirts mit der Aufschrift „Sicherheitswacht“, dunkler Hose und gegebenenfalls Warnweste, schauten dorthin, „ wo andere wegschauen“, ergänzte Gehringer. Ihr Einsatz verbinde ein subjektives Sicherheitsgefühl mit objektiver Abschreckung. Die Tätigkeitsgebiete umfassen insbesondere neuralgische Lokalitäten oder bestimmte Zeitfenster in öffentlichen Parks, Freizeitanlagen, auf Plätzen und in der Umgebung von Haltestellen und Bahnhöfen. Über die normalen „Jedermannsbefugnisse“, die im wesentlichen Notwehr und Nothilfe beinhalten, sind die zivilen Sicherheitskräfte nur zu geringfügig mehr legitimiert – nämlich sachdienliche Befragungen durchzuführen, die Identität von Personen festzustellen, bei vorliegendem Fehlverhalten einen Platzverweis auszusprechen und Daten an die Polizei zu übermitteln. Letzteres erfolgt dann über Digitalfunk, denn zur Ausrüstung der Ehrenamtlichen, die in aller Regel zu Zweit unterwegs sind, gehört ein Funkgerät ebenso wie eine Taschenlampe, ein Erste-Hilfe-Set und ein Pfefferspray. Vehement wehrten sich Ertl und Gehringer gegen die Bezeichnung „Hilfssheriff“. Die Ehrenamtlichen seien strikt gehalten, bei verdächtigen Vorkommnissen und Gefahr einer Eskalation sofort die PI zu informieren.

Dem Sozialreferenten wären mehr Schulweghelfer wichtiger

SPD-Fraktionschef Herbert Hahner bekannte trotzdem, dass er angesichts von uniformtragenden Ehrenamtlern Bauchschmerzen bekäme. Er sieht auch die Gefahr einer Eskalation, wenn beispielsweise eine Gruppe von Jugendlichen von Wachpersonal zur Rede gestellt werde. In punkto Sicherheit wäre aus Sicht des gemeindlichen Sozialreferenten Hahner die Anwerbung und der Einsatz von mehr Schulweghelfern wichtiger und sinnvoller.

Für die Grünen begründete Leon Eckert die gemeinsame Ablehnung: Er empfindet es grundsätzlich als problematisch, beim Freizeitverhalten und Spaßhaben unter „Beobachtung“ zu stehen. Auch seien ihm in Eching keine Fälle schwerer Straßenkriminalität bekannt. Vor allem aber kritisierte er die „Sparvariante“ der Regierung, anstelle von mehr gut ausgebildeten Polizeikräften preiswerte Ehrenamtler einzusetzen.

„Wenn es die Polizei selbst möchte, sollten wir es versuchen“, warb Bürgermeister Sebastian Thaler. Dafür stimmten neben ihm FW, BfE sowie vier CSU-Räte, dagegen FDP, die Fraktionen von SPD und Grünen sowie ein CSU-Rat.