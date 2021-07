Kein Stillstand trotz Pandemie bei den Oldtimerfreunden - Besonderes Geschenk für Vorsitzenden

Hauptversammlung nachgeholt

Den Oldtimerfreunden Giggenhausen-Schaidenhausen hat Corona erfreulicherweise wenig angehabt. Nun konnte man endlich die Hauptversammlung nachholen.

Giggenhausen – In den vergangenen eineinhalb Jahren hat die Corona-Pandemie in so manchem Verein zu Austritten geführt oder das Miteinander zum Stillstand gebracht. Dies trifft auf den 2009 gegründeten Verein der Oldtimerfreunde Giggenhausen-Schaidenhausen erfreulicherweise nicht zu. So war zwar die diesjährige Hauptversammlung ursprünglich für den Februar vorgesehen und auch Feste und die beliebten Ausfahrten konnten nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden. Aber, so erläuterte Vereinsvorsitzender Richard Meier vor über 40 Mitgliedern bei der verschobenen Mitgliederversammlung im Metzgerwirt: „Ein bisschen haben wir schon unternommen – und auch etwas bewegt.“

Zwei Gemeinderäte sind neue Mitglieder

„Bewegen“ ist wörtlich gemeint, als kleine Bewegungsfahrten für die vierrädrigen Liebhaberstücke oder auch eine Zielfahrt zum Gratulieren bei anstehenden Geburtstagen beispielsweise. Besonders willkommen hieß Meier die beiden Neufahrner Gemeinderäte Silke Rößler und Franz Langwieser, nicht nur in ihrer politischen Funktion, sondern auch als Neumitglieder. Damit ist die Anzahl der Oldtimerfreunde auf 178 angewachsen.

Bürgermeister Franz Heilmeier sprach bei seinem Grußwort vermutlich allen Anwesenden aus dem Herzen: „Es ist schön, sich wieder persönlich treffen zu können. Dies gilt besonders für einen Verein, in dem die Liebe zu technischen Finessen auf intensive Zusammenarbeit und Zusammengehörigkeitsgefühl trifft.“

In seinem Ausblick auf kommende Planungen und Aktivitäten zeigte sich Vorsitzender Meier angesichts der ungewissen Corona-Entwicklungen vorsichtshalber zurückhaltend. Angedacht ist für Anfang September – eventuell – ein vereinsinternes Sommerfest in seiner Maschinenhalle. In seinem Schlusswort bedankte sich der Vereinschef besonders bei Wirtin Elisabeth Kratzer, die seit 1999 den Metzgerwirt leitet, mit einem großen Blumenstrauß.

Geschenk zum 80. Geburtstag

An dieser Stelle wäre normalerweise der offizielle Teil der Versammlung nahtlos ins gemütliche Beisammensein übergegangen. Doch da meldete sich, für den Vorsitzenden völlig überraschend, Schatzmeister Toni Siegl noch einmal zu Wort. Im Namen des Vorstands und aller Mitglieder gratulierte er Richard Meier nachträglich zu dessen 80. Geburtstag, der bereits im Dezember gewesen war, und brachte nun verspätete Glückwünsche und ein Gemeinschaftsgeschenk „an den Mann“.

In seiner humorigen Laudatio fand Siegl auch die rechten persönlichen Worte für den „Ober-Oldtimer“ an der Vereinsspitze: „Womit macht man jemandem eine Freude, der seit der Vereinsgründung 2009 dabei ist? Der für große Veranstaltungen wie Oldtimertreffen oder das zehnjährige Jubiläum seine eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt? Der elf Traktoren so hergerichtet hat, als kämen sie ganz frisch aus der Fabrik? Der einen Porsche-Traktor, der selbst für einen Altmetallhändler nur noch minimalen Wert hätte, in ein echtes Meisterwerk verwandelt?“ Als passende Antwort überreichte Siegl einen Gutschein, bei dem auch an Meiers Ehefrau Änni gedacht wurde, die immer sehr viel Verständnis für das Faible ihres Mannes an alten Fahrzeugen aufbringt. Das Geschenk ist ein Gutschein für einen Oldtimer-Tagesausflug inklusive Wirtshausbesuch nach Wahl für die Eheleute. „Unser Richard identifiziert sich nicht nur mit dem Verein, sondern auch mit der bayerischen Esskultur“, erklärte Toni Siegl mit einem Augenzwinkern.

Bis ganz zuletzt hatte sich der Schatzmeister dann als i-Tüpfelchen noch die Ernennung von Richard Meier zum Ehrenmitglied der Oldtimerfreunde aufgehoben und überreichte ihm für seine besonderen Verdienste die Ehrenurkunde.

