Keine Kita-Gebühren bei Corona-Schließungen: Gemeinde Eching beteiligt sich an den Kosten

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Keine Kita-Beiträge müssen Eltern für die Zeit bezahlen, in der die Einrichtungen Corona-bedingt geschlossen waren. © dpa

Wegen der Corona-Pandemie waren 2021 Kindergärten und Horts einige Wochen geschlossen. Die Beiträge für diese Zeit übernimmt in Eching zum Teil die Gemeinde.

Eching – Einstimmig gebilligt hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Eching eine kommunale Mitfinanzierung der Kostenübernahme für die Elternbeiträge während der im Jahr 2021 staatlich angeordneten zeitweisen Schließungen in den Kindertageseinrichtungen. Dies werde die Gemeinde zusätzlich maximal 38 000 Euro kosten, heißt es dazu in den Erläuterungen der Kämmerei.

Um die Eltern in den ohnehin schwierigen Zeiten der Pandemie finanziell zu entlasten, hat der Freistaat im Frühjahr 2021 eine Richtlinie erlassen, in der in Corona-bedingten Schließungszeiträumen von KiTas und Horten eine Übernahme von 70 Prozent der ausgefallenen Beiträge zugesichert wird. Für die restlichen 30 Prozent sollen die jeweiligen Träger geradestehen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Hinsichtlich der eigenen Einrichtungen hat der Echinger Gemeinderat bereits im März 2021 beschlossen, die Eltern vollumfänglich zu entlasten. Die freien Träger freilich sind auf einem 30-prozentigen Anteil der entgangenen Elternbeiträge sitzengeblieben. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales räumt jedoch die grundsätzliche Möglichkeit ein, dass der Ausgleich dieser Differenz im Rahmen einer freiwilligen Mitfinanzierung der Gemeinde erfolgen kann. Davon können in Eching als freie Träger von Betreuungseinrichtungen nun die evangelische und katholische Kirche, die Lebenshilfe Freising und die Johanniter profitieren.

Letztere hatten dazu bereits für ihre beiden Einrichtungen „Haus für Kinder Wunderland“ in Eching und das Kinderhaus in Dietersheim einen Antrag auf Beitragsersatz gestellt. Dieser wird jetzt auf Beschluss des Finanzausschusses allen freien Trägern „für die im Jahr 2021 angefallenen 30 Prozent“ der entgangenen Beiträge gewährt. Die Beantragung muss spätestens zum 31. August 2022 bei der Gemeindeverwaltung erfolgt sein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.