Kieswerk-Erweiterung zugestimmt: Abbaufläche darf vergrößert werden, wenn Auflagen erfüllt werden

Von: Ulrike Wilms

Das Kieswerk der MKU an der Garchinger Straße soll erweitert werden. Eine elf Hektar große, aktuell landwirtschaftlich genutzte Fläche (im Vordergrund) soll dafür genutzt werden. Der Bauausschuss stimmte dem Vorhaben zu, stellt aber Bedingungen. © Wilms

Der Bauausschuss der Gemeinde Eching hat der Erweiterung des Kieswerks zugestimmt - sofern ein Ausgleichs- und Rekultivierungskonzept vorgelegt wird.

Eching – Die Baubranche boomt, Baustoffe werden hoch gehandelt – und rar. Das hat zur Folge, dass aufgrund der riesigen Nachfrage die Abbauflächen des Kieswerks der MKU (Münchner Kiesunion) auf Echinger Flur (postalisch Garchinger Straße 35) früher erschöpft sein werden als erwartet und vereinbart. Anstelle der auf zehn Jahre angelegten Ausbeutung wird vermutlich bereits nach acht oder gar sieben Jahren dort Schluss sein mit der Förderung, wie MKU-Werksleiter Franz Demmelhuber im Echinger Bauausschuss erläuterte.

Stand heute seien dort bereits zwischen 70 und 80 Prozent des möglichen Materials abgebaut worden, so der Geschäftsführer. Deshalb plant das Unternehmen eine Erweiterung des Kieswerks in nördlicher Richtung, die unmittelbar an die bestehenden Abbauflächen an der A9 zwischen Echinger See und Garching anschließt. Dort kann eine momentan landwirtschaftlich genutzte Fläche von zirka elf Hektar gepachtet und fünf Jahre lang für den Kiesabbau genutzt werden. Diese soll durch eine Untertunnelung des bestehenden Feldweges, der als Brücke über die Autobahn führt, an den bestehenden Förderstandort angebunden werden. Ein zusätzlicher Straßenzugang von der Erweiterungsfläche aus ist nicht geplant. An der jetzt bestehenden Ein- und Ausfahrt des Werkgeländes an und auf die Garchinger Straße soll sich also nichts ändern.

Für die Bewilligung einer Standortvergrößerung zum Kiesabbau sind freilich noch einige umwelt- und naturschutzfachliche Hürden zu nehmen: Die geplante Werkserweiterung grenzt unmittelbar an das Naturschutzgebiet Mallershofer Holz mit Heiden an und befindet sich im Landschaftsschutzgebiet. Dieses stellt einen hochwertigen (Über)-Lebensraum für seltene Vogelarten, insbesondere als Habitat für Bodenbrüter wie die unter Naturschutz stehende Feldlerche oder auch Rebhühner dar, die dort ihre Reviere haben. So gilt es für den Antragsteller, zeitnahe Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen. Dazu führte Demmelhuber aus, dass bereits mit dem Verfüllprozess der beim Nassabbau entstandenen Wasserfläche im Rahmen der Rekultivierungsvereinbarungen begonnen wurde. Die sechs Hektar große offene „Seefläche“ muss wegen der Gefahr von Vogelschlag im Flughafenumfeld wieder komplett verfüllt werden – anders als zuvor die beiden bestehenden Freigewässer Echinger und Hollerner See, die ihre Existenz dem Kiesabbau verdanken.

Bei der laufenden Nassverfüllung müssen hohe Anforderungsstandards hinsichtlich des so genanntem z0-Material eingehalten werden – darunter versteht man einen von Schadstoffen wie Schwermetallen unbelasteten Boden, dessen Einbau uneingeschränkt möglich ist. Und auch dieses Aushub- beziehungsweise Verfüllmaterial steht nicht in unbegrenzter Menge zur Verfügung, weshalb es auch bei der vorgeschriebenen Rekultivierung immer wieder zu Verzögerungen kommt. Grundsätzlich vertraglich geregelt werden müssen im Rahmen der Wiederverfüllung die Schaffung naturschutzfachlich hochwertiger Bereiche sowie landwirtschaftlicher Flächen.

Gegen die Stimme von Lena Haußmann (Grüne) befürworteten CSU, SPD, FW und „Bürger für Eching“ im BPU-Ausschuss die MKU-Erweiterung. Voraussetzung für einen endgültigen Startschuss ist allerdings, dass ein mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmtes Ausgleichs- und Rekultivierungskonzept vorgelegt wird.

