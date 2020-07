Neue Möglichkeiten für Ortsmitte: Kommune kauft Echinger „Huberwirt“

Die Gemeinde Eching hat das Traditionshaus „Huberwirt“ gekauft. Somit habe man neue Möglichkeiten, die Ortsmitte neu zu gestalten, betonte Bürgermeister Sebastian Thaler.

Eching – Die Gemeinde Eching hat Ende Juni das Traditionshaus „Huberwirt“ in der Echinger Ortsmitte erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. „Nach langen und konstruktiven Verhandlungen einigte man sich auf eine für beide Seiten faire und vertretbare Summe“, teilt die Gemeindeverwaltung nun mit.

„Strategisch sehr wichtiges Grundstück“

Laut Angaben der Eigentümerfamilie gab es einige ernsthafte Interessenten am Erwerb des Traditionsbetriebs. Da es der alteingesessenen Familie Graßl ein besonderes Anliegen war, ihren „Huberwirt“ in gute Hände zu geben, habe man sich sehr froh darüber gezeigt, dass mit der Gemeinde ein nachhaltig an der Entwicklung der Ortsmitte interessierter Käufer gefunden werden konnte, heißt es weiter. „Dies wäre auch im Sinne Ihres 2007 verstorbenen Mannes Seniorchef Johann Graßl gewesen, dem die Förderung des örtlichen Vereinslebens besonders am Herzen lag, betonte Frau Elisabeth Graßl stets.“

Bürgermeister Sebastian Thaler sagt: „Für die Gemeinde handelt es sich um ein strategisch sehr wichtiges Grundstück in bester Ortsmittenlage. Es ist umringt von den gemeindlichen Liegenschaften Rathaus, ASZ und der alten Post.“ Dieser Lückenschluss ermögliche der Gemeinde künftig neue Möglichkeiten für die Gestaltung der Ortsmitte. Freilich: Vor Beginn der Rathaussanierung wäre der Zeitpunkt natürlich noch idealer gewesen.

Arbeitsgruppe soll über künftige Nutzung beraten

Das Haupthaus des Huberwirts wurde im Jahr 1955 neu errichtet, 1972 folgte der Anbau der Hotelzimmer über dem Veranstaltungssaal. Da zur gleichen Zeit das Echinger Rathaus nebenan mit einem Flachdach gebaut wurde, bestand die Baugenehmigungsbehörde des Landratsamts damals ebenfalls auf den Bau eines Flachdachs auf dem Neubautrakt des Huberwirts. Der Gaststättenbetrieb wurde bereits im Herbst 2019, der Hotelbetrieb nun im Juni von den Voreigentümern, der Familie Graßl, eingestellt. Die Gemeinde übernimmt somit keinen Hotel- und Gaststättenbetrieb, sondern Grundstück mit Gebäude zur freien Verwendung.

Um ein Konzept für die künftige Nutzung der Liegenschaft zu erarbeiten, wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen – bestehend aus Vertretern der einzelnen Fraktionen des Gemeinderats unter fachlicher Beteiligung des Alten-Service-Zentrums, des Vereins „Älter werden in Eching“ und der Volkshochschule. Bis die langfristige Nutzung der Liegenschaft geklärt ist, könnte diese kurz- bis mittelfristig weiterhin als Hotel- und Gaststättenbetrieb fortgeführt werden, sofern ein geeigneter Pächter gefunden wird und sich die hierfür nötigen Modernisierungsmaßnahmen in einem vertretbaren Rahmen bewegen. Entsprechende Gutachten wurden bereits im letzten halben Jahr der Verkaufsverhandlungen erstellt – auch im Hinblick auf eine faire Kaufpreisbewertung. ft

