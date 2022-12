Konzerte in der Magdalenenkirche und Neu-Andreas stimmen Echinger auf Weihnachten ein

Musikalisches Gemeinschaftsprojekt: 30 Sängerinnen und Sänger gaben ihr Können unter Leitung von Astrid Sachs in der Magdalenenkirche zum Besten – ergänzt von Instrumentenensembles. © Wilms

Die Echinger hatten kürzlich die Qual der Wahl zwischen zwei Adventskonzerten. Sowohl in der Magdalenenkirche als auch in Neu-Andreas waren exzellente Künstler am Werk.

Eching – Wie der Adventskranz mit seinen Kerzen gehört auch vorweihnachtliches Singen und Musizieren zu den schönen Bräuchen, auf die in der staaden Zeit keiner verzichten mag. Am dritten Adventssonntag hatten die Echinger sogar unmittelbar die „Qual der Wahl“, ob sie sich für das gemeinsame ökumenische Adventssingen mit dem Magdalenenchor und der Chorgemeinschaft Sankt Andreas in der evangelischen Kirche entscheiden sollten, oder für die Adventsgesänge von und mit dem Männergesangverein Harmonie, gewissermaßen eine Kirche weiter – in der katholischen Pfarrkirche von Neu-Andreas. Dieses fast zeitgleiche musikalische Alternativprogramm wäre an verteilten Terminen eine doppelte Bereicherung: In beiden Gotteshäusern wurde den jeweiligen Besuchern eine stimmungsvolle, feierlich-besinnliche Stunde geschenkt.

Ökumenisches Adventssingen

Zur Dämmerung begann das ökumenische Chorkonzert unter Gesamtleitung von Kirchenmusikerin Astrid Sachs in der gut besuchten Magdalenenkirche. Im hohen und nach oben offenen Altarraum konnten sich die Stimmen der rund 30 Sängerinnen und Sänger wirkungsvoll entfalten – ebenso wie die Klänge der vorgetragenen Instrumentalstücke. Ein Blockflötenquartett, Orgel- und Cello-Duett sowie ein Flöten-Gaita-Duett (die Gaita ist ein mazedonischer Dudelsack) oder auch ein Klaviersolo wechselten sich mit dem Chor ab.

Für dieses musikalische Gemeinschaftsprojekt hatte Sachs anspruchsvolle, sakrale und weltliche Chorliteratur ausgesucht, deren Schwerpunkt auf dem Gegensatz von Dunkelheit und Kälte einerseits und Licht und Wärme andererseits beruhte. Dafür exemplarisch standen das eröffnende Chorwerk „Du Licht vom Lichte“ über das Entzünden der Kerzen bei einbrechender Dunkelheit, das dem Ritus des sogenannten Luzernars als Teil der Vesperliturgie entstammt, und das zeitgenössische Adventslied „Es wird ein Stern aufgehen“. Alpenländische Weisen wie „Ach mein Seel fang an zu singen“ aus Vorarlberg oder auch das ladinische Weihnachtslied „La Canzion di Nadal“ über die Verkündung an die Hirten waren ebenfalls geeignet, melodiösen Chorgesang auf sich wirken zu lassen. Vielstimmigkeit wurde ergänzt durch „Vielsprachigkeit“.

Zum ausgewählten Repertoire gehörte neben dem einem altfranzösischen Weihnachtslied nachempfundenen Werk „Il est né le divin enfant“ (über die Geburt des göttlichen Kindes) das bekannte ukrainischen Volkslied „Schedryk schedryk“, das auf emotionale Weise die Botschaft einer Schwalbe besingt. Der Vogel kündigt Glück für das kommende Frühjahr an. Damit steht dieser Gesangsbeitrag auch für den Wunsch nach Frieden, ganz besonders für die Menschen in der Ukraine. Mit einem gemeinsam gesungenen „Wir sagen euch an den lieben Advent“ waren die Besucher aufgerufen, selbst eine fröhliche Vorweihnachtsstimmung hervorzurufen.

Harmonie in Neu-Andreas

Nicht wie gewohnt in Alt-Andreas, sondern aufgrund des großzügigeren Platzangebots lud der Männergesangverein Harmonie heuer in die neue Kirche von Sankt Andreas zum traditionellen Gesangskonzert ein. Das gegenwärtig nur noch gut ein Dutzend Sänger umfassende Ensemble, das – nicht nur angesichts des im nächsten Jahr gefeierten 100-jährigen Bestehens – dringend gesangliche Verstärkung sucht, bot ein reichhaltiges Repertoire an altbekannten Advents-, Weihnachts- und Marienliedern. Unter Leitung von Dirigent Aldo Brecke, der an Klavier und Orgel und auch mit eigenem Gesang die Harmonie verstärkte, kamen Kirchenlieder ebenso wie Volkslieder zum Vortrag, darunter unter anderem „O Heiland reiß den Himmel auf“, „Tochter Zion“ und „Es ist ein Ros entsprungen“ oder auch die altbayerische Weise „Im Wald is so staad“. Mit dem englischen „In the bleak midwinter“ und „Jul, jul, stralande jul“ aus Schweden wagte sich der Chor sogar an fremdsprachige Liedtexte.

Neuland: Der Männergesangsverein Harmonie wagte sich in Neu-Andreas auch an fremdsprachige Liedtexte. © Wilms

Als bewährter und beliebter Leser konnte erneut Hans Holzner gewonnen werden, dessen Beiträge, beispielsweise über die Weihnachtsgeschichte aus Sicht von Josef, für zusätzliche nachdenkenswerte Facetten sorgte. Von Vorsitzendem Gerhard Sonntag als Glanzlichter der diesjährigen Adventsgesänge angekündigt wurden die beiden Gesangssolistinnen, die US-amerikanische Sopranistin Sarah Williamson und die aus Südkorea stammende A-Reum Lee. Beide wurden diesen Vorschusslorbeeren auf beeindruckende Art und Weise gerecht und ließen ihre schönen Stimmen in Begleitung des Chors solistisch und im Duett jubilieren. Gut gefallen konnte auch das von einem „kleinen Chor“ vorgetragene „Maria durch ein Dornwald ging“ mit Brecke am Klavier, drei Chorsängern der Harmonie und den beiden Solistinnen.

Zum Schluss brauste die Ziegltrum-Orgel beim gemeinsam gesungenen „Macht hoch die Tür“ mächtig auf. Damit wurden schließlich alle Besucher des Konzerts in den Dezemberabend verabschiedet.

