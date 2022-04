Von Uruguay über Indien nach Eching: Lukas Erhart ist neuer Geschäftsführer des ASZ Eching

Von: Ulrike Wilms

Weit gereist: Lukas Erhart kommt mit vielen wertvollen Erfahrungen ins Echinger ASZ. © Wilms

Ab 1. Mai hat das ASZ/Mehrgenerationenhaus in Eching einen neuen Geschäftsführer: Lukas Erhart folgt auf Siglinde Lebich.

Eching – Dem ein oder anderen Besucher des Echinger ASZ/Mehrgenerationenhauses ist Lukas Erhart in jüngster Zeit sicher schon begegnet. Seit dem 1. März geht der 31-Jährige als neuer Geschäftsführer dort ein und aus, hat Mitarbeiter und Hausbewohner kennengelernt und an Ausflügen und Veranstaltungen teilgenommen. Zum 1. Mai wird er die Nachfolge von Siglinde Lebich (66) antreten, die seit Gründung des ASZ 1995 die zentrale Institution der Altenfür- und -vorsorge unter Trägerschaft des Vereins „Älter werden in Eching“ leitet und begleitet.

Sowohl Lebich als auch Erhart sind froh, dass ihnen beim gut getimten Generationswechsel eine gemeinsame zweimonatige Übergangs- und Eingewöhnungszeit vergönnt ist. So ist das „gemischte Doppel“ zurzeit oft zusammen überall im Haus unterwegs und nutzt die Chance, Erhart mit den Inhalten und Strukturen, den Menschen und dem Programm der Einrichtung bekannt zu machen.

Bevor sich der studierte Anthropologe erfolgreich in Eching beworben hat, konnte er bei längeren Auslandsaufenthalten in Südamerika und Indien vielfältige und faszinierende Eindrücke vom Zusammenleben der Menschen in unterschiedlichen Kulturen gewinnen. Diese Erfahrungen haben ihn maßgeblich geprägt und waren ein Grund dafür, auf seinem beruflichen Weg den ein oder anderen Umweg zu nehmen.

Sein Werdegang

Ursprünglich stammt Erhart aus der Pfalz, ist in Wachenheim an der Weinstraße mit zwei älteren Schwestern aufgewachsen. Nach dem Abitur leistete er ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer auf Waldorfpädagogik ausgerichteten Kita in Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay. Dort faszinierten ihn die Dynamik und die offene Gesellschaft des Vielvölkerstaates mit seinen südeuropäischen und indigenen Wurzeln.

Er wurde dadurch in dem Wunsch bestärkt, trotz eher bescheidener Berufsaussichten, ein Bachelorstudium der Philosophie und Ethnologie an der LMU in München an- und abzuschließen. Darauf folgte in Freiburg ein Aufbau- und Masterstudium der „Interdisziplinären Anthropologie“, einschließlich eines spannenden Auslandssemesters an einem College in der indischen Metropole Mumbai mit über 20 Millionen Einwohnern. Zur anschließenden Berufs- und Selbstfindungsphase gehörte eine ehrenamtliche Betätigung als pädagogische Assistenz in einer Grundschule, bevor Erhart für die Umweltstiftung „Plant-for-the-Planet“ in Tutzing tätig war.

In den vergangenen drei Jahren arbeitete er in leitender Funktion bei den Johannitern als Fachbereichsleiter für Freiwilligendienste. Von April 2021 an hatte er berufsbegleitend bei der IHK eine einjährige betriebswirtschaftliche Fortbildung abgeschlossen, die gerade recht gekommen ist, um bei der jüngsten Bewerbung positiv zu Buche zu schlagen. Besonders gereizt hätten ihn an seiner Bewerbung für die ASZ-Geschäftsführung das konkrete soziale Miteinander und die Gestaltung der Aktivitäten von Alt und Jung.

Freut sich auf Eching

Zu Erharts bevorzugten Freizeitbeschäftigungen gehört ganz vorneweg das Lesen. Seine Lektüre besteht neben Zeitungen meist aus anthropologischen und philosophischen Fachbüchern. Programmkino und Sport zählen ebenso zu seinen Hobbys. Im Feldhockey hat es er sogar bis in die U-18-Nationalmannschaft geschafft. Heute betätigt er sich vor allem als Freizeitkicker. Nun freut sich „der Neue“ auf den Kontakt und die Begegnungen mit den Echingern, die vielfältigen sozialen Aktivitäten und Gestaltungsspielräume und auf die Zusammenarbeit in einem ambitionierten Team.

