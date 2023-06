Echings erste Großtagespflegestelle feiert 15-jähriges Bestehen - Bedarf weiterhin groß

Von: Ulrike Wilms

Das 15-jährige Bestehen der Betreuungseinrichtung „Max und Moritz“ feiern Renate Sterzer (hinten, l.) und Kim Pohlers mit „ihren“ Kindern. © Wilms

Seit 2008 gibt es in Eching „Max und Moritz“ - die erste Großbetreuungseinrichtung der Gemeinde. Die beiden Verantwortlichen blicken zurück - und nach vorn.

Eching – „Max und Moritz“ in der Heidestraße 9, die erste Großbetreuungs-Einrichtung im Echinger Gemeindegebiet, wurde vor genau 15 Jahren aus der Taufe gehoben. Aus diesem schönen Anlass haben die beiden Pionierinnen, die Tagesmütter Renate Sterzer und Kim Pohlers, kürzlich zu einem „Kinder- Eltern- und Teeniegeburtstag“ eingeladen. Dies erwies sich nicht nur als gute Gelegenheit für die Familien der betreuten Kinder, sich zwanglos auszutauschen, sondern wurde auch gerne von ehemaligen Kindern und deren Eltern wahrgenommen, zu denen der Kontakt nicht abgerissen ist. Und auch Edith Buntrock, Vorsitzende des Trägervereins „Kind im Fokus e.V.“, und Stellvertreterin Sabine Scheffler, selbst Tagesmutter, kamen zum Gratulieren.

„Verbringen fast mehr Zeit miteinander als mit unseren Ehepartnern“

Dabei wanderten die Gedanken von Sterzer und Pohlers, die drei beziehungsweise zwei erwachsene Kinder haben, zum 2. Juni 2008 zurück, an dem ihr in Eigeninitiative auf den Weg gebrachtes kleines Zwei-Personen-Unternehmen an den Start ging. Diesen mutigen Schritt in die Selbstständigkeit, damals wie heute unterstützt durch das Tagesmütterprojekt, zunächst unter dem Dach der Nachbarschaftshilfe, seit 2012 durch „Kind im Fokus“, haben die beiden Frauen niemals bereut.

Angefangen jeweils in den eigenen vier Wänden, reifte der Entschluss, als Team und an einem separaten Arbeitsplatz zusammenzuarbeiten. Sterzer und Pohlers bezogen die ehemaligen Räume des mittlerweile nicht mehr existenten Familienzentrums e. V., wo sie auf eigene Rechnung und mit viel Eigenleistung auf rund 100 Quadratmetern ein freundliches Zuhause für ihre Schützlinge schufen. Unter ihrer Obhut haben dort in den vergangenen 15 Jahren 109 Mädchen und Buben an fünf Tagen in der Woche gespielt, gegessen und geschlafen, je nach dem individuellen Bedarf ihrer Eltern. „Wir verbringen fast mehr Zeit miteinander als mit unseren Ehepartnern“, erzählen die beiden Tagesmuttis. Da ist es durchaus von Vorteil, dass sich ihre Männer ebenfalls sehr gut verstehen und man sogar schon das eine oder andere zu viert unternommen hat.

Neu im Team: Nicole Manthee (r.) ersetzt ab September Kim Pohlers (l.). Renate Sterzer bleibt weiterhin an Bord. © Wilms

Nun allerdings steht ein Wechsel an. Ende August wird sich Kim Pohlers als Tagesmutter verabschieden. Ihre Stelle an der Seite von Renate Sterzer übernimmt ab dem 1. September Nicole Manthee, die gerade den Qualifizierungskurs zur Tagespflegeperson absolviert. Die 37-jährige Mutter, deren Kinder im Alter von sieben und elf Jahren im Kleinkindalter von Kim Pohlers und Renate Sterzer betreut wurden, kennt die Einrichtung daher seit 2012 und hatte schon länger überlegt, ob sie nicht ebenfalls Tagesmutter werden sollte. Gezielt von Sterzer angesprochen, hat sie sich letztjährig für diesen Beruf entschieden, der sich nun gut mit ihrer familiären Situation vereinbaren lässt.

Bedarf vorhanden, aber Räume und Personal fehlen

Das Tagesmütterprojekt verfügt neben Max und Moritz mit dem Spatzennest, der Pusteblume und den Kleinen Strolchen mittlerweile über drei weitere Großtagespflegestellen, die sich großer Beliebtheit bei den Eltern erfreuen. Und es ist angesichts der angespannten Betreuungssituation in der Gemeinde durchaus noch Bedarf an weiteren Großtagespflegestellen vorhanden, allerdings fehle es momentan sowohl an den notwendigen Räumlichkeiten als auch an Personal, so Vereinsvorsitzende Edith Buntrock.

Daneben arbeiten weitere Tagesmütter, auch ein Tagesvater ist darunter, an einem „Heim-Arbeitsplatz“, sprich in den eigenen vier Wänden. Gegenwärtig besteht die Echinger Kindertagespflege aus 16 Pflegepersonen und einer Ersatzbetreuungskraft und bietet in allen Ortsteilen insgesamt 70 Betreuungsplätze für Kinder von drei Monaten bis gut drei Jahren.

Die Nachfrage nach Tagesmüttern beziehungsweise Tagesvätern ist also unvermindert groß, und neue Interessenten wären hochwillkommen. Weitere Informationen dazu gibt es auch online unter der Adresse www.kind-im-fokus.de.

