Egoistisches Freizeitverhalten: Echinger Jäger fordern mehr Rücksicht gegenüber Tieren

Von: Ulrike Wilms

Zum Schutz der (Jung-)Tiere, wie etwa dem Rehkitz, sollten Naturliebhaber Umsicht, Vorsicht und Rücksicht walten lassen. © Benedikt Waltmann

Zu mehr Rücksicht gegenüber Wildtieren und Vogelarten rufen Echinger Jäger und Jagdpächter auf. Grund ist das rücksichtslose Verhalten etlicher „Naturfreunde“.

Eching/Hollern – Mit ihrem sprichwörtlichen Latein nahezu am Ende sind die Jäger und Jagdpächter auf Echinger Flur. Der Grund: das immer rücksichtslosere Freizeitverhalten etlicher „Naturfreunde“, vor allen Dingen in den Naturschutzgebieten rund um den Echinger und Hollerner See und im Mallertshofer Holz mit Heideflächen. Und auch Landwirte und der Heideflächenverein haben Grund zur Klage über so manchen Hundebesitzer, Spaziergänger oder auch Freizeitsportler wie Mountainbiker, Reiter, Jogger und Wanderer, der vermeidbaren Schaden in geschützten Gebieten, aber auch auf bewirtschafteten Wiesen, Weiden und Äckern anrichtet.

Wegen der lang anhaltenden Pandemie mit ihren vielen Einschränkungen hat sich die Anzahl der Naherholungssuchenden in Feld und Flur gegenüber den Vor-Corona-Zeiten sichtlich vermehrt – das wird auch von den Gebietsbetreuern des Heideflächenvereins bestätigt. Immer wieder lässt sich feststellen, dass auch abseits der Wege und Liegeflächen „Party gemacht wird“. Ein besonderes Ärgernis sind die Hinterlassenschaften von Hunden, deren Haufen zwar in Plastikbeuteln verpackt, diese mitsamt Füllung aber irgendwo in der Natur entsorgt werden.

Jahr für Jahr appellieren alle Naturschützer und -freunde um diese Jahreszeit eindringlich, Umsicht, Vorsicht und Rücksicht gegenüber Flora und Fauna walten zu lassen. Das ganzjährige Thema in Naherholungsgebieten und landwirtschaftlichen Nutzflächen bekommt im Frühjahr durch die neu erwachende Natur und insbesondere die Setz- und Brutzeiten bei heimischen Wildtieren und Vögeln besondere Brisanz, deren Jungtiere besonders schutz- und ruhebedürftig sind.

Viele Tiere bekommen gerade Nachwuchs

So haben neben Hasen und Rehe jetzt auch zahlreiche Bodenbrüter Nachwuchs. In den Schilfzonen und an Uferrandbereichen der Seen sind die Gelege verschiedener Entenarten, Wildgänse und Singvögel. „Bei Fasanen oder den selten gewordenen Rebhühnern werden in diesen Tagen aus den Eiern Küken schlüpfen“, informiert Dirk Waltmann, passionierter und erfahrener Jäger aus Hollern, der zusammen mit dem Echinger Jäger und Landwirt Anton Moll ein rund 270 Hektar großes Jagdgebiet in der Gemeinde betreut. „Manche naturhungrigen Mitmenschen haben die Angewohnheit, sich gerne abseits vom Trubel zu bewegen und laufen dann über Getreidefelder, entlang von Hecken – obwohl es dort keinen Weg gibt – oder gehen und radeln mitten durch Wälder“, geht er ins Detail.

Zum richtigen Verhalten von Wanderern und Spaziergängern gehört unbedingt, sich von aufgefundenem Jungwild fern zu halten, es keinesfalls zu berühren oder mitzunehmen. Dazu führt Waltmann aus: „Auch wenn man meint, dass zum Beispiel ein Rehkitz oder Junghase hilflos ist – dem ist nicht so. In den ersten Lebenswochen lassen die Elterntiere ihre Jungen aus Schutz vor Fressfeinden häufig über Stunden alleine. Nur zum Säugen kehren sie zurück.“

Nicht von ungefähr wird Jahr für Jahr auch der Bayerische Jagdverband „Plakativ“: Ein Schild des BJV zur Besucherlenkung, auf dem ein Junghase zu sehen ist, trägt den Hinweis: „Mein Leben hängt an Deiner Leine!“ Der Appell des Verbands ebenso wie der persönliche Aufruf der hiesigen Jäger und Landwirte richten sich nicht an den Hund an der einen Seite der Leine, sondern an sein Herrchen oder Frauchen am anderen Ende.

