Um Mitternacht gings rund: Messer und Pfefferspray am Hollerner See in Eching

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde eine junge Frau auf dem Parkplatz am Hollerner See von einem bislang unbekannten Mann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer bedroht. (Symbolbild) © IMAGO / imagebroker

Bei einem Streit Jugendlicher am Hollerner See war in der Nacht zum Donnerstag alles geboten: vom Messer über Watschn bis hin zum Pfefferspray.

Eching – Wie die Polizei meldet, waren Streifen wegen einer gemeldeten Körperverletzung an den See ausgerückt. Am dortigen Parkplatz waren mehrere Personen, die auf dem Seegelände gefeiert hatten, in Streit geraten.

Zunächst gab’s nur Schimpftiraden, dann aber mündete das Ganze in eine handfeste Auseinandersetzung: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei und den Aussagen einiger Augenzeugen „wurde eine junge Frau von einem bislang unbekannten Mann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer bedroht, woraufhin ein weiterer Beteiligter, derzeit ebenfalls unbekannt, ein Pfefferspray zückte und dem Täter ins Gesicht sprühte“. Hierbei wurde ein Dachauer (19) verletzt. Er kam per Rettungsdienst ins Klinikum Freising.

Zeugen gesucht

Der Grund für den Streit ist noch nicht bekannt – auch nicht die einzelnen Verbindungen innerhalb der Gruppe, weil die Täter und auch die junge Frau vor dem Eintreffen der Polizei gegangen waren. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (08165) 9510-0 mit der PI Neufahrn in Verbindung zu setzen.

