Schranke verbogen und Schaukästen zertrümmert: Jugendliche auf Zerstörungs-Tour durch Eching

Eine Spur der Verwüstung haben drei unbekannte Jugendliche in der Nacht auf Sonntag in Eching hinterlassen.

Eching - Gegen 3.25 Uhr war der Polizei mitgeteilt worden, dass eine Gruppe junger Männer in der Danziger Straße gegen geparkte Autos treten würden. Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Bei der Fahndung mit mehreren Streifen fiel schnell auf, dass die Zerstörungs-Tour wohl in der Dietersheimer Straße begann und über die Danziger Straße zur S-Bahn-Haltestelle führte.

Jugendliche verwüsten Eching: Verkehrszeichen herausgerissen

An drei Pkw, die am Sportgelände in der Dietersheimer Straße geparkt waren, hatten die Rowdys die Außenspiegel abgebrochen oder gegen das Fahrzeug getreten. Außerdem wurde eine Parkplatzschranke verbogen und ein Verkehrszeichen herausgerissen. Auch in der Danziger Straße wurden laut Polizei zwei Autos, demoliert, am S-Bahnhof drei Schaukästen der Bahn mit Steinen zertrümmert.

Spur der Verwüstung durch Eching: Polizei ermittelt

Ersten Ermittlungen nach besuchten die Täter zuvor offenbar eine private Geburtstagsfeier in der Dietersheimer Straße. Einer der drei Jugendlichen soll laut einer Zeugin einen auffälligen weißen Skihelm getragen haben. Hinweise erbittet die PI Neufahrn unter Tel. (0 81 65) 9 51 00.

