Musikalisches Kaleidoskop beendet Konzertpause der Echinger Musikschule

Von: Ulrike Wilms

Nach langer Corona-Pause gestalteten die Kinder und Jugendlichen ein musikalisches „Kaleidoskop“ im Manfred Bernt Saal. © Wilms

Mit einem „Kaleidoskop“-Konzert begeisterten Kinder und Jugendliche der Musikschule Eching nicht nur Eltern und Besucher, sondern beendeten damit auch die Corona-bedingte Konzertpause.

Eching – „Es ist wichtig, den Kindern Gelegenheiten zu bieten, ihr Können in einem Konzert zu präsentieren“, sind Echings Musikschulleiterin Katrin Masius und ihr Kollegium überzeugt – und da war die Zeit der Pandemie wenig bis gar nicht geeignet, den Musikschülern eine Bühne zu bieten. Nach langer Corona-Pause durfte sich am Mittwochabend die Bühne des Manfred-Bernt-Saales wieder mit Musikschülern füllen – von kleinen Anfängern bis zu Könnern ihres Instrumentalfaches war alles dabei. Ein rundes Dutzend Nachwuchsmusiker mit ebenso vielen Stücken auf einer Handvoll unterschiedlicher Instrumente zeigte, was in ihnen beziehungsweise ihren Instrumenten steckt.

Bei diesem Konzert waren die zuhörenden Großeltern, Eltern und Geschwister sicher mindestens ebenso aufgeregt wie die jungen Musiker. „Kaleidoskop“, das Motto der bereits etablierten hauseigenen Konzertreihe, steht dabei exemplarisch für die einzelnen Facetten eines vielfältigen Musikschaffens. Für manche der jungen Solisten, Blech- und Holzbläser sowie Pianisten, war es der erste öffentliche Auftritt überhaupt, so auch für Sophia Engelhardt, die im zweiten Jahr Unterricht nimmt. Konzentriert und sicher gab sie die Melodie vom Drachensteigen von Anniko Drabon zum Besten. Beim lebhaften Auftakt präsentierte Milo Lüdtke den Bill Conti Song „Gonna fly now“ auf seinem Kornett.

Ein ebenfalls eher selten gewähltes Instrument, nämlich das Waldhorn, brachte Sophie Demmler, gemeinsam mit ihrem Lehrer Thomas Innerebner, schön zum Erklingen. Sogar eine Eigenkomposition am Klavier von Hannah Liebethal gehörte zum gebotenen Repertoire der mutigen Solisten und Duos. Der Streifzug umfasste unter anderem eine ganze Reihe von internationalen Volksliedern, darunter La Cucaracha aus Mexiko oder Traditionals wie den Country-Song „Oh Susanna“. Es erklang die bekannte Pink Panther-Melodie von Henry Mancini, die Antonio Costa Gödel zum Besten gab. Kurze und einfache Stücke wie „Taler, Taler, du musst wandern“ hatte Corinna Enßlin für ihre jungen Flötenspieler ausgewählt. Sowohl allein als auch im Duett spielten Leonie Berger und Mats Anders die bekannten Melodien fehlerfrei auf der Blockföte.

Dass es auch in Eching immer noch und immer wieder Hausmusik gibt, bei der Eltern mit ihrem Nachwuchs musizieren, zeigten Mutter Inge (Klavier) mit Sohn Philipp Hannstein (Klarinette) beim anspruchsvollen Vortrag von Astor Piazzollas „Oblivion“. Mit „Clair de Lune“ von Claude Debussy am Klavier setzte Anny Nguyen den stimmungsvollen Schlusspunkt. Nachdem die einzelnen Vorträge bereits tüchtig beklatscht wurden, versammelten sich alle Mitwirkenden zum guten Schluss noch einmal auf der Bühne, wo sie sich als Schlussakkord noch einmal gemeinsam den verdienten Applaus abholten.

