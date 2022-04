Von Trommel-Workshop bis Musikmäuse: Neue Angebote in der Musikschule Eching

Von: Ulrike Wilms

Über die neuen Angebote in der Musikschule freut sich Leiterin Katrin Masius. © Wilms

Viele neue Angebote soll es ab Herbst an der Musikschule Eching geben. Geplant ist auch ein Kurs für die Kleinsten.

Eching – Nach den vielen pandemiebedingten Einschränkungen und Schwierigkeiten der vergangenen beiden Jahre hoffen Musikschulleiterin Katrin Masius, Stellvertreter Thomas Innerebner und ihr 30-köpfiges Kollegium, dass der Start ins neue Musikschul-Schuljahr mit vollem Programm erfolgen kann. Zu den über zwei Dutzend unterrichteten Instrumentalfächern und den Chören, zu Ballett und Modern-Dance-Unterricht und den Ensembles kommen ab dem Herbst neue Angebote hinzu. Zu letztgenannten zählen Gitarre, Holz- und Blechblasinstrumente, Streicher und Tischharfe. Erstmals mit dabei sind die Musikmäuse – ein Angebot für Eltern und Babys ab sechs Monaten.

Ausgebaut wurde das Kontingent „Singen Spielen Tanzen“ für (Groß-)Eltern und Kinder ab 18 Monaten sowie die Kurse der Musikalischen Früherziehung, die alternativ für Kinder ab vier Jahren in allen Echinger Kitas und parallel dazu auch in der Musikschule angeboten werden. Auch im Bereich der Grundschulen bietet die Musikschule Arbeitsgemeinschaften an.

Weiterdrehen wird sich das Instrumentenkarussell für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren. Dabei können im Verlauf eines Schuljahres verschiedene Instrumente ausprobiert werden, um dann die persönliche Entscheidung für das jeweils passende Instrument zu erleichtern. Einen interessanten Einstieg für Neulinge bieten erstmals auch Workshops, für Ukulele ab Mai dieses Jahres und ein Trommel-Percussion-Workshop heuer im Sommer.

Alle relevanten Informationen, die laufend aktualisiert werden, finden Interessierte auf der Homepage unter www.musikschule-eching.de.

Gut zu wissen

Die Musikschule bietet ab sofort Schnupperstunden in allen Chören, Ballett und Modern-Jazz-Dance an. Potenzielle Musikschüler jeden Alters können auch an ein einem individuell vereinbarten Schnuppertermin unter fachkundiger Anleitung das Instrument ihrer Wahl ausprobieren. Kontakt unter Tel. (0 89) 3 19 20 31, E-Mail: musikschule@eching.de.

