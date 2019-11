67 neue Parkmöglichkeiten für Pendler an der Echinger S-Bahn-Station

Gute Nachrichten für S-Bahn-Pendler: Ab sofort stehen auf einem neu erschlossenen Park-und-Ride-Gelände nördlich der Bahnlinie an der Breslauer Straße neue, kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Eching – Bei der Nutzung des als „Privatparkplatz der Gemeinde Eching“ ausgewiesenen Geländes gelten die üblichen Bestimmungen, nachdem ein Fahrzeug maximal 23 Stunden dort abgestellt sein darf. Die Einhaltung der Parkzeiten werden auch regelmäßig kontrolliert, um Langzeitparker abzuschrecken.

Thaler: So sollen noch mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen

Er sei sehr froh über die Inbetriebnahme, so Bürgermeister Sebastian Thaler bei der offiziellen Eröffnung des P + R–Platzes am Mittwoch. Er hoffe, dass davon reger Gebrauch gemacht werde, denn „wir wollen mehr Menschen aus Eching und Umgebung motivieren, vom Auto auf die S-Bahn umzusteigen und dadurch den Verkehr und die Umwelt zu entlasten“.

Neue und dauerhafte Parkmöglichkeiten waren dringend erforderlich geworden, weil südlich der Bahn der interimsmäßige „Behelfsparkplatz“ auf dem brachgelegenen Gelände an der Böhmerwaldstraße zwischen den Einkaufsmärkten und der S-Bahntrasse dem neuen Baugebiet weichen mussten. Bei ihrer Suche nach zusätzlichen Parkflächen stieß die Gemeindeverwaltung im Zuge von Grundstücks- und Eigentumsrecherchen auf das ehemalige Kontron-Gelände, das sich sogar im Besitz der Gemeinde befindet. Diesen unerwarteten Glücks- und Zufall konnte man sich zunutze machen und hat deshalb bis auf Weiteres die ursprünglichen Pläne auf Eis gelegt, auf der Grünfläche nördlich des S-Bahnhofs an der Dresdner Straße knapp zwei Dutzend Parkplätze zu schaffen. Dafür aber hätte man fast eine halbe Million Euro in die Hand nehmen müssen und es wären eine Reihe von Baumfällungen und großflächige Bodenversiegelungen nötig geworden.

Deal mit dem benachbarten Unternehmen Accredo

Alternativ dazu ist nun am östlichen Ende der Breslauer Straße eine bequeme und naheliegende Lösung für die Bürger entstanden, mit sehr moderaten Ausgaben für den Echinger Etat in Gesamthöhe von rund 75 000 Euro. Neben den Besitzverhältnissen schlug hier sehr positiv zu Buche, dass das Gelände von angrenzenden Firmen bereits als Parkplatz benutzt wurde, also versiegelt und erschlossen ist. Für die Schaffung von insgesamt 87 Parkplätzen, 20 sind in Absprache mit dem benachbarten Unternehmen Accredo als Privat- und Firmenparkplätze reserviert, beschränkten sich die Kosten auf Ausgaben für Pflaster-, Neuasphaltierungs- und Markierungsarbeiten, Beschilderung sowie eine Ausstattung des Geländes mit LED-Leuchten. „Das sind nur etwas über 1000 Euro für einen Parkplatz“, zeigte sich der Bürgermeister sehr zufrieden.