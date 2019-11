Heidechia ist heuer früh dran: Bühne frei für Claudia III. und Christian I.

Proklamation der Echinger und Neufahrner Narren

von Ulrike Wilms schließen

Eine Woche vor dem 11.11. begann in Eching und Neufahrn die fünfte Jahreszeit. In der Echinger Einkehr stellte die Narrhalla Heidechia am Sonntag Prinzessin Claudia III. (Auerhammer) und Prinz Christian I. (Buschendorf) als neue Regenten vor.