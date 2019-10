Müller-Saala: „Starke Liste“ ja, aber kein Bürgermeisterkandidat

Dr. Irena Hirschmann wird Heinz Müller-Saala künftig im Vorstand des FDP-Ortsverbands Eching unterstützen. Sie wurde zu seiner Stellvertreterin gewählt.

Eching – Der FDP-Ortsverband Eching hat einen neuen Vorstand: Bei der Jahreshauptversammlung wurde Vorsitzender Heinz Müller-Saala im Amt bestätigt. Seine neue stellvertretende Vorsitzende heißt Dr. Irena Hirschmann. Als Beisitzer wurde Stephan Schynowski – ebenfalls neu – ein Amt zugewiesen. Mit Hirschmann ist nun auch wieder ein FDP-Mitglied im Echinger Gemeinderat vertreten.

Hirschmann: Sind für alle Seiten offen

Ziel der FDP ist es nach eigenen Angaben, wieder mehr Liberalität in die Gemeinderatspolitik einzubringen. „Wir wollen die bestmögliche Gemeindepolitik gerne auch mit den etablierten Parteien – CSU, Bündnis90/DieGrünen, Freie Wähler und SPD – in Eching umsetzen. Auch den Gruppierungen Bürger für Eching und Echinger Mitte werden wir den Platz zuordnen, der ihnen zusteht. Wir wollen die Bürger einladen, Eching mit uns zu gestalten“, so der im Amt bestätigte Ortsvorsitzende.

Und auch zu den bevorstehenden Kommunalwahlen äußerte sich Müller-Saala: „Wir werden mit einer starken Liste an den Wahlen teilnehmen.“ Es gibt allerdings auch ein Aber: Wir werden keinen Bürgermeisterkandidaten stellen“, so Heinz Müller-Saala weiter.