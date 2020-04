Vier Stunden sind das Maximum

Es ist soweit: Die Mitarbeiter des Echinger Bauhofs haben nun die Schilder für die Parkraumbewirtschaftungszone „Bahnhofstraße Nord“ aufgestellt.

Eching – Die Zone umfasst laut Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung den Bereich im Norden der Blütenstraße Richtung Bahnlinie – und zwar den nördlichen Teil der Bahnhofstraße ab den Hausnummern 24 bzw. 29, die Ottenburgstraße (ab Hausnummer 13 bzw. 14) und die Frühlingstraße (ab Nummer 47) sowie die Herbst-, Garten- und Egerländer Straße.

In der Zone liegt auch die Donauschwabenstraße, in der allerdings eine andere Regelung gilt: „Dort ist das Parken nur für Anwohner erlaubt“, so Bürgermeister-Referent Georg Metz

Parkraumbewirtschaftungszone bedeutet, dass werktags in der Zeit von 7 bis 22 Uhr Pkw nur vier Stunden mit Parkscheibe parken dürfen. Zusätzlich dürfen Anwohner, die einen Bewohnerausweis für die Zone „Bahnhofstraße-Nord“ haben, innerhalb der Zone zeitlich unbeschränkt parken. Für die Beantragung der neuen Bewohnerausweise ist eine Kopie des Fahrzeugscheines und des Personalausweises an die Gemeinde Eching (bauverwaltung@eching.de) zu senden. Bei Rückfragen steht Frau Obermaier unter der Telefonnummer (0 89) 31 90 00 -46 gerne zur Verfügung.

Die bisherigen Bewohnerausweise laufen Ende des Jahres aus

Bezüglich der bereits ausgestellten Bewohnerausweise wird von der Gemeinde Eching darauf hingewiesen, dass diese Ausweise ihre Gültigkeit Ende des Jahres 2020 verlieren. Metz: „Deshalb ist rechtzeitig ein neuer Bewohnerausweis zu beantragen.“

Die Kommunale Verkehrsüberwachung wird in den nächsten zwei Wochen hinsichtlich der neuen Beschilderung lediglich „Hinweise“ verteilen; ab dem 4. Mai werden dann reguläre Kontrollen durchgeführt.

„Durch die Einrichtung dieser Zone ist es der Gemeinde möglich geworden, den bestehenden Schilderwald deutlich zu lichten und für eine übersichtlichere Regelung zu sorgen“, freut sich der Referent des Bürgermeisters. Nach der erfolgreichen Einführung dieser Zone sei geplant, auch in anderen Bereichen Echings Parkraumbewirtschaftungszonen einzuführen. Metz abschließend: „Wir hoffen auf das Verständnis der Bürger und auf Beachtung, dass das Parken nur mit Parkscheibe bzw. Bewohnerausweis möglich ist.“ Die entsprechenden Utensilien seien deutlich sichtbar hinter der Frontscheibe auszulegen. ft