Panne auf der A9 bei Eching führt zu tragischem Unfall: 21-Jährigem wird Unterschenkel durchtrennt

Von: Wolfgang Schnetz, Manuel Eser

Zwei Besatzungen der Verkehrspolizei Freising sowie zwei Streifen des Polizeipräsidiums München sicherten den Unfallort ab (Symbolbild), an dem der 21-Jährige schwer verletzt wurde © David Young/dpa/Symbolbild

Bei dem Versuch, auf der A9 einen Pannenwagen von der Fahrbahn zu entfernen, wurde einem jungen Mann von einem Skoda der Unterschenkel abgetrennt.

Eching - Die Panne ereignete sich am Mittwoch gegen 19.25 Uhr. Wie die Verkehrspolizei Freising meldet, war ein 34-Jähriger aus München mit seinem grauen VW Golf auf der A9 in Richtung München auf dem ersten von drei Fahrstreifen unterwegs, als sein Wagen stehen blieb – an einer denkbar ungünstigen Stelle. Denn rechts angrenzend verläuft die A92 mit zwei Einfädelstreifen.

Fatale Entscheidung

Der Fahrer und sein Bruder (21) trafen in dieser misslichen Lage eine fatale Entscheidung: Sie wollten das Fahrzeug über die beiden Einfädelstreifen hinweg auf den Seitenstreifen manövrieren – der Beifahrer stieg aus und schob am Heck an, der Fahrer blieb am Steuer, um zu lenken, doch das ging schief.

Ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Dachau, der mit einem schwarzen Skoda Octavia unterwegs war, wollte von der A92 nach links auf die Hauptfahrbahn der A9 wechseln. „Dabei touchierte der Skoda mit der linken Fahrzeugfront den 21-Jährigen, der rechts am Heck des Pannenfahrzeugs stand“, berichtet Polizeihauptkommissar Michael Binder.

Schlimme Folgen

Das „Touchieren“ hatte heftige Folgen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf etwa 30 Meter nach vorne geschoben. Den 21-Jährigen erwischte es schlimm: Ihm wurde der linke Unterschenkel abgetrennt. Für den Fahrer des Pannenfahrzeugs, der sich im Wageninneren aufhielt, verlief die Kollision vergleichsweise glimpflich: Er zog sich Blutergüsse am rechten Arm und Abschürfungen zu. Der Fahrer des Skoda erlitt leichte Abschürfungen am Unterarm. Drei Polizisten, die nicht im Dienst waren und zufällig am Unfallort vorbeikamen, eilten sofort zur Hilfe. Sie setzten den Notruf ab und wurden auch als Ersthelfer für die Verletzten aktiv.

Die Einsatzkräfte

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro. Zwei Besatzungen der Verkehrspolizei Freising sowie zwei Streifen des Polizeipräsidiums München sicherten den Unfallort ab. Zudem waren die Freiwillige Feuerwehr Eching mit 28 Einsatzkräften, die Autobahnmeisterei mit vier Fahrzeugen, drei Rettungswagen-Besatzungen, ein Notarzt, und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.