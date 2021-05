Personalwechsel in Echings Gemeindearchiv: Archivar Johann Haidn löst Günter Lammel ab

Er ist der erste Hauptamtliche

Das Echinger Gemeindearchiv ist ins neue Rathaus umgezogen. Zudem wurde dort ein Personalwechsel vollzogen: Johann Haidn löst Gemeindearchivar Günter Lammel ab.

Eching – Beim Antritt einer neuen Stelle mitten in einem großen Umzug zu landen, wie Echings Gemeindearchivar Johann Haidn mit offiziellem Vertragsbeginn zum 1. April 2021, ist schon ein etwas ungewöhnlicher Start an neuer Wirkungsstätte. Mittlerweile ist der Wiedereinzug ins neue Rathaus über die Bühne gegangen. Das stetig wachsende Gemeindearchiv ist nach einem Zwischenaufenthalt von knapp drei Jahren im Interimsrathaus an der Fürholzener Straße wieder an angestammter Stelle im Rathauskeller anzutreffen, aber jetzt in erweiterten und modernisierten Räumlichkeiten.

Bis auf Weiteres wird Echings erster hauptamtlicher Archivar noch von seinem Amtsvorgänger, Archivpfleger Günter Lammel, mit Rat und Tat begleitet. Gemeinsam haben Lammel und Haidn auch den Umzug gestemmt: In rund 250 Umzugskartons, ein jeder wiegt an die 15 Kilo, mussten die zirka 200 laufenden Regalmeter an Akten, Büchern, Plänen und sonstigen Dokumentationen verstaut und an neuer Stelle wieder ausgeräumt werden.

+ Echings neuer Archivar Johann Haidn an seinem Arbeitsplatz im neuen Rathaus. © Ulrike Wilms

Johann Haidn ist nun der erste hauptamtliche Archivar in Diensten der Gemeinde Eching. Der 54-jährige verheiratete Münchner bringt gleich in doppelter Hinsicht beste Voraussetzungen mit: Als Beamter im mittleren Verwaltungsdienst, mit dem sein Berufsleben begann, weiß er, „wie Verwaltung funktioniert“. Ein anschließendes Studium der Geschichte und Archäologie in München eröffnete ihm neue Perspektiven. Als einen Studienschwerpunkt wählte er den Bereich Archivwesen und arbeitete anschließend, neben seiner freiberuflichen Tätigkeit als Historiker und Museumspädagoge, in verschiedenen größeren Archiven, zuletzt im Pfarr-Archiv von St. Peter in München.

Haidn schätzt sich sehr glücklich, in Corona-Zeiten eine „maßgeschneiderte“ Stelle gefunden zu haben. Günter Lammel seinerseits hatte rechtzeitig verlauten lassen, dass er sich nach 16 Jahren als Archivpfleger gerne aus seinen Diensten für die Gemeinde verabschieden würde. Der von 2005 bis Ende März 2021 engagierte und auf ehrenamtlicher Basis tätige „Ruheständler“ möchte heuer im Alter von 74 Jahren einen Schlusspunkt setzen. Der studierte Elektrotechniker und Entwicklungsingenieur, verheiratet, Vater zweier Töchter und dreifacher Großvater, ist vielfach in Eching verwurzelt, bei der katholischen Kirchengemeinde ebenso wie im Vereinsleben. Es ist eine Duplizität der Ereignisse, dass Lammel sowohl auf dem Posten des Schriftführers bei der FFW Eching als auch als Archivpfleger jeweils in die Fußstapfen des Echinger Ehrenbürgers, Chronisten und Archivgründers Georg Kollmannsberger (1920 bis 2007) trat. Lammel ließ sich von Kollmannsberger und dem damaligen Bürgermeister Josef Riemensberger überzeugen, sich nach seinem aktiven Arbeitsleben auf ein neues Betätigungsfeld einzulassen. Kollmannsberger und Riemensberger wussten sehr genau, warum sie bei Lammel vorstellig wurden: Mit seiner Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit war er im Archiv der Richtige.

Was im Archiv alles zu finden ist

Sammeln und Sortieren, beziehungsweise Verwalten und Verwahren sind die wesentlichen Säulen aller Archivierungsarbeiten. Dabei gilt es zu entscheiden, was dauerhaft als Archivgut definiert wird und wie das vorhandene Material, beispielsweise Akten aus der Registratur der einzelnen Gemeindeabteilungen, dem Bestand sinnvoll zugeordnet werden soll. Unter dem Buchstaben A sind Akten zu finden, die Abkürzung B steht für Bände, darin zu finden unter anderem Gemeinderatsprotokolle, und R steht für Rechnungen (ab 1881), P für Pläne und U für Urkunden.

Breiten Raum im Gemeindearchiv nehmen unterschiedliche Sammlungen ein, angefangen von lokalen Monatsschriften bis zur fortlaufenden Archivierung der Presseberichte aus und über Eching, die ältesten von 1862. Weitere Bestandteile des Archivs sind Bücher, Nachlässe, Jahrbücher, Festschriften und Chroniken, wobei auch die „Fortschreibung der Chronik der Gemeinde Eching“ stetig weitergeführt wird. Gleiches gilt für diverse Listen, etwa die der Bürgermeister und Gemeinderäte, Ehrenbürger und Träger der Bürgermedaille.

Angesichts dieses beeindruckenden Fundus nimmt es nicht wunder, dass Lammel ein viel gefragter Mann war, wenn es etwa um Ahnenforschung und Nachlässe, aber ebenso um Bereitstellung von Material und Informationen für wissenschaftliche Arbeiten im Rahmen von Studium, Referat- und Buchrecherchen, Vereinschroniken oder runde Jubiläen geht.

Lammel plaudert gerne aus dem Nähkästchen

Bei seinem Einblick in das Tagesgeschäft im Archiv plaudert Günter Lammel auch gerne ein wenig aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen. So wurde er beispielsweise anlässlich des ersten Waaghäuslfestes zu Ehren der 1899 in Auftrag gegebenen und 2009 frisch renovierten damals 110 Jahre alten Waage darum gebeten, zu deren Historie zu forschen und zu stöbern – und wurde fündig. Er konnte mit den Originalrechnungen aus dem Jahr 1900 aufwarten, die er von der altdeutschen Schrift in einen lesbaren Text übersetzte.

+ Originalrechnung von 1900 aus dem Gemeindearchiv für die Viehwaage, die immer noch am Waaghäusl (an der Waagstraße) zu finden ist. © Gemeindearchiv Eching

Heimatpflege stellt umfangreichen Bereich

Als einen besonderen Schwerpunkt umfasst Echings Archiv, teils abweichend von anderen Archiven, den umfangreichen Bereich der Heimatpflege. Der bereits erwähnte Echinger Ehrenbürger Georg Kollmannsberger selbst, der nach dem Krieg auch über drei Jahrzehnte lang als Zeitungsberichterstatter (beim damaligen Vorgänger des Freisinger Tagblatts) tätig war, trug dazu mit seiner Artikelsammlung nicht unerheblich bei. Und bis heute und auch zukünftig gehört, wie schon beschrieben, das chronologische Sammeln der Tagespresse, sofern relevant für Eching, zum „Kerngeschäft“.

Gut zu wissen

Das Gemeindearchiv ist jederzeit per Mail erreichbar: Johann.Haidn@eching.de oder Guenter.Lammel@eching.de

