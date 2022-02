Eching plant eine Ganztagsbetreuung für Imma-Mack-Realschule

Von: Andreas Beschorner

Betreut bis in den Nachmittag: Das soll nun auch in der Imma-Mack-Realschule umgesetzt werden. © DPA

Die Imma-Mack-Realschule hat als einzige der weiterführenden Schulen im Kreis Freising noch keine Ganztagsbetreuung. Das soll sich ändern.

Eching/Freising – Sie ist ein Unikum: die Imma-Mack-Realschule in Eching. Denn als einzige der vielen weiterführenden Schulen im Landkreis Freising ist sie ohne „offene Ganztagsschule“. Laut Beschluss des Schulausschusses aus der vergangenen Woche wird sich das aber zum Schuljahr 2022/2023 ändern.

Mittagsversorgung, Hausaufgabenbetreuung und verschiedene Freizeit- und Gruppenangebote sind verpflichtende Bestandteile einer offenen Ganztagsschule, für die sowohl die Schulleitung als auch der Elternbeirat an der Echinger Realschule einen Bedarf sehen. Schließlich sei so ein Angebot mitentscheidend für die Wahl der Schule. Die offene Ganztagsschule soll vor allem für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe da und von Montag bis Donnerstag (jeweils 13 bis 16 Uhr) verfügbar sein, so der Plan.

Die Schulleitung geht davon aus, dass rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler – also rund 50 – dieses Angebot annehmen werden. Angesichts des räumlichen Angebots komme allerdings nur eine Essensanlieferung in Frage, die Schulleitung, so hieß es im Ausschuss, sei noch auf der Suche nach einem geeigneten Kooperationspartner.

Um die Echinger Realschule zur offenen Ganztagsschule zu machen, sind auch Umbauten notwendig, für die der Schulausschuss des Landkreises nun 260 000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Zwei Klassenzimmer im ersten Stock, die man wegen rückläufiger Schülerzahlen derzeit nicht benötigt, sollen dabei künftig als Speisesaal genutzt werden. Die Räume müssen deshalb ertüchtigt und mit möglichst flexiblen Möbeln ausgestattet werden, um sie, sollte es notwendig sein, vormittags wieder als Klassenzimmer nutzen zu können. Für die Essensausgabe soll das jetzige zweite Lehrerzimmer eine Warm- und Kalthaltetheke erhalten, außerdem muss eine Industriespülmaschine angeschafft und eingebaut werden. Die Landkreisverwaltung prüft nun, ob eine Bezuschussung der Umbauarbeiten möglich ist.

Unter der Voraussetzung, dass die Schule die Einführung einer offenen Ganztagsschule fristgerecht beim Sachaufwandsträger, also beim Landkreis, beantragt, stimmte der Schulausschuss des Landkreises dem Antrag zu. Diskussionen über den Tagesordnungspunkt gab es keine, Gegenstimmen zu dem Beschlussvorschlag erst recht nicht. Ab September 2022 wir es also an allen weiterführenden Schulen des Landkreises das Angebot einer offenen Ganztagsschule geben.

