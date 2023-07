Echingerin sexuell belästigt: Polizei schnappt geflüchteten Exhibitionisten

Trotz ungünstiger Voraussetzungen hat die Polizei Eching den Exhibitionisten geschnappt. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Von einem Exhibitionisten ist eine Frau aus Eching auf offener Straße belästigt worden. Jetzt ist es der Polizei gelungen, den Mann festzunehmen.

Eching - Bereits am vergangenen Dienstagabend wurde eine Frau aus Eching an der dortigen Dieselstraße von einem Mann aus dem Auto heraus angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch begann der Mann damit, unsittliche Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Die Frau ergriff sofort die Flucht, auch der Täter nahm Reißaus in unbekannter Richtung.

Eine polizeiliche Sofortmaßnahme war nicht möglich, weil der PI Neufahrn der Vorfall erst tags darauf gemeldet wurde. Umso erstaunlicher, dass die Beamten dennoch schnell einen Tatverdächtigen festnehmen konnten.

„Aufgrund von diversen Erkenntnissen, die sowohl von der Geschädigten, als auch von einer angrenzenden Firma in Erfahrung gebracht werden konnten, konkretisierte sich ein erster Tatverdacht gegen einen 31-jährigen Mann“, berichtet Polizeihauptkommissar Dieter Lerchl. Die daraufhin durchgeführten Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht in den vergangenen Tagen schließlich. Der Täter konnte laut Lerchl letztendlich identifiziert und mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren nach dem StGB eingeleitet. (ft)

