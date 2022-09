Echinger Rathaus-Urgestein nimmt Abschied, Nachfolgerin steht bereits fest

Abschied von einem Urgestein der Echinger Verwaltung: Liegenschaftsleiter Hubert Wittmann (2. v. l.) wurde von Bürgermeister Sebastian Thaler (r.), und Nastasja Akkaya aus der Personalabteilung (l.) verabschiedet. Wittmanns Nachfolgerin Angelina Ludwig (2. v. r.) steht schon parat. fkn © fkn

Echings Bürgermeister Sebastian Thaler hat ein Urgestein des Rathauses verabschiedet. Zugleich konnte er auch schon die Nachfolgerin präsentieren.

Eching – Mit Hubert Wittmann wird sich Ende September ein echtes Urgestein aus dem Echinger Rathaus verabschieden. Doch seine Nachfolgerin steht schon bereit: Angelina Ludwig wurde jetzt als neue Leiterin der Abteilung 4 (Liegenschaften und Gebäudemanagement) vorgestellt.

Die gebürtige Schrobenhausenerin konnte ihre beruflichen Erfahrungen bislang sowohl in der freien Wirtschaft als auch im öffentlichen Dienst sammeln. Die Juristin freut sich laut einer Pressemitteilung der Gemeinde „auf die künftigen bürgernahen Tätigkeiten im Rathaus“.

Er war 32 Jahre lang in der Gemeindeverwaltung tätig

Hubert Wittmann sagt Ende des Monats nach 32 Jahren Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung Servus und wechselt in den wohlverdienten Ruhestand. 1990 begann der Jurist als Sachgebietsleiter der Abteilung Liegenschaften seinen Dienst im Echinger Rathaus. Seit Ende der 90er Jahre war er an der Grundstückssicherung für die von der Gemeinde realisierte Straßenbaumaßnahme „A 92 Anschlussstelle Eching-Ost mit Zubringer“ beteiligt. Zusätzlich hatte er die Verantwortung für die städtebaulichen Verträge zur Mitfinanzierung dieser Straßenbaumaßnahme.

Ab 2001 fungierte Wittmann als Leiter für die Abteilung Liegenschaften und Gebäudemanagement. „In dieser Funktion gestaltete er die vorausschauende Grund- und Bodenentwicklung der Gemeinde“, schreibt Rathaus-Sprecherin Emilia Schnitzler. Außerdem habe Hubert Wittmann das bewährte und von zahlreichen anderen Kommunen übernommene „Echinger Baulandmodell“ seinerzeit mit ausgearbeitet und war auch für die aktuellen Vergaben der Bauparzellen in den Neubaugebieten zuständig.

Bürgermeister Sebastian Thaler und die stellvertretende Abteilungsleiterin der Personalverwaltung, Nastasja Akkaya, bedankten sich in der Mitteilung bei Wittmann „für viele engagierte Jahre“ in der Verwaltung und heißen Angelina Ludwig im Rathaus herzlich willkommen. (ft)