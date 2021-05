Rücksichtslose Naturliebhaber werden immer öfter zum Problem für Jungtiere

Experten appellieren an Vernunft der Bürger

Rücksichtslose Naturliebhafer machen in diesen Tagen vor allem den Jungtieren zu schaffen, die in der Brut- und Setzzeit gestört werden. Und auch im Wald und auf Wiesen spiegelt sich das rücksichtslose Verhalten einiger Menschen wieder.

Eching – Das Frühjahr mit der erwachenden Natur und dem frischen Grün lockt die Menschen verstärkt ins Freie. Nach den umfassenden Beschränkungen in Zeiten der Pandemie freut sich jeder, wieder raus zu kommen aus den eigenen vier Wänden und in Wäldern und Wiesen, auf Feld und Flur unterwegs zu sein. Doch Spaziergänge, Joggen, Radlausflüge und Gassigehen mit dem Vierbeiner bedeuten nur allzu oft, dass Jungtiere in der Brut- und Setzzeit empfindlich gestört werden und akut gefährdet sind.

Frisch geschlüpfte Vogelküken ebenso wie Säugetierbabys brauchen viel Ruhe und können schon durch einen kleinen Schreck in Lebensgefahr gebracht werden. Besonders gefährlich ist es, wenn die Jungtiere einen anderen Geruch annehmen, da Tiermütter sich dann nicht mehr um sie kümmern.

Zu Tode gejagte Jungtiere und verlassene Nester werden immer mehr

Immer wieder müssen Landwirte, Jäger und Naturschützer beobachten, dass die Naherholungssuchenden mit und ohne Hund, ja sogar auch Reiter, querfeldein über die frische Saat trampeln, und nur allzu oft der Vierbeiner – trotz Leinenpflicht – von selbiger gelassen wird. Jedes Jahr aufs Neue gibt es zu Tode gejagte Jungtiere oder auch verlassene Nester zu beobachten.

Die Gedankenlosigkeit und der Egoismus so mancher Zeitgenossen macht der heimischen Tier- und Pflanzenwelt das (Über-)Leben schwer. Immer wieder und immer öfter lässt sich feststellen, dass Müll achtlos in der Natur entsorgt wird, konstatieren die ortsansässigen Jäger Dirk Waltmann, Anton Moll und Andreas Vilser ebenso wie Christoph Becker, der im Auftrag des Heideflächenvereins verantwortliche Forstingenieur und Landschaftspfleger. Ein besonderes Ärgernis sind neben „menschlichen und tierischen Tretminen“ säuberlich in Plastikbeutel verpackte Hinterlassenschaften von Hunden, die irgendwo in Büsche oder sogar Getreidefelder geworfen werden.

Umweltsünden nehmen zu

Nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich ist die Zahl der Hundebesitzer während der Pandemie in die Höhe geschnellt – und nicht wenige der neuen Herrchen lassen es offensichtlich an Rücksicht und Vernunft fehlen: „Der Heideflächenverein sieht die aktuelle Entwicklung der unkontrollierten Besucherströme in den Naturschutzgebieten im Münchner Norden sehr kritisch. Besonders der Bereich um Garchinger Heide und Hollerner See werden seit Corona von Besuchern überrannt“, betont Becker. Die Folge: Auch wenn sich sicher die meisten Spaziergänger und Freizeitsportler vernünftig verhalten, nehmen die Umweltsünden zu.

Von den erschütternden und traurigen Folgen von wild entsorgtem Plastikmüll berichtet auch die Echingerin Christine Schwemmer. Bei einem Spaziergang durch die Heidelandschaft am Mallertshofer Holz entdeckte sie mitten auf einer Wiese ein Reh, das weder aufstand noch flüchtete, als sie näherkam: „Auch als ich nur noch etwa 20 Meter entfernt war, blieb es liegen“, erzählt sie. Nach Rücksprache mit dem Echinger Jäger Andreas Vilser, der geraten hatte, vorsichtig noch näher heranzukommen, musste sie feststellen, dass das Reh zwar versucht hatte aufzustehen, aber dazu keine Kraft mehr hatte. Deshalb erlöste Vilser das geschwächte Tier per Fangschuss – eine traurige, wiederkehrende Pflicht.

Junges Reh hat wohl Plastik verschluckt

Wie Vilser feststellte, handelte es sich um ein etwa einjähriges weibliches Tier in sehr schlechtem Allgemeinzustand. In seiner Luftröhre entdeckte er Plastikreste, aller Wahrscheinlichkeit nach die Überbleibsel eines Deckels der beliebten Kaffeebecher „to go“. Zudem erzählte er, dass er dieses Jahr schon vier Rehkitze gefunden hat, die von Hunden zu Tode gehetzt worden seien. Auch Jäger Anton Moll kann nur den Kopf schütteln beispielsweise über Mountainbiker und Jogger, die gegen die gültigen Waldgesetze im Stockdunkeln mit starken Stirn- und sonstigen Lampen im Forst unterwegs sind – und die Nachtruhe der Tiere stören.

Künftig finden mehr Kontrollen statt

Für das Bedürfnis, sich verstärkt im Grünen aufzuhalten und sich dort zu bewegen, haben Jäger, Landwirte und der Heideflächenverein volles Verständnis. Mit Blick auf den Schutz und Erhalt einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt appellieren sie nachdrücklich, in Natur- und Landschaftsschutzgebieten ebenso wie auf landwirtschaftlichen Nutzflächen auf den zahlreichen Wegen zu bleiben, Hunde anzuleinen und nicht in Hecken oder Feldgehölze hineinzugehen, keine Feuer anzuzünden oder freie Ackerflächen zu überqueren und keinen Müll zu hinterlassen – alles Regeln für ein vernünftiges Miteinander. „Zukünftig werden wir verstärkt in den Naturschutzgebieten Kontrollen durchführen und die Besucher auf ein vernünftiges Verhalten mit Hirn hinweisen, und im Bedarfsfall werden auch entsprechende Ordnungsgelder verhängt“, macht Becker deutlich.

+ Auf vielen Wiesen und in vielen Wäldern wird der Müll achtlos weggeworfen. © Wilms

Gutes Beispiel: Trash-Cacher

Dass es auch ganz anders geht, beweisen als „Zwei-Personeninitiative“ Ulrike Weygand und Hans Field, die sich unter dem Namen „Trash-Cacher“ bereits seit rund drei Jahren in Eching und Umgebung aktiv für eine Saubere Landschaft und eine schöne Umwelt einsetzen. Unverdrossen greifen sie (fast) jeden Tag die üblen Hinterlassenschaften all derjenigen Zeitgenossen auf, die den Begriff der Wegwerfgesellschaft allzu wörtlich nehmen, unter anderem auch in den örtlichen Naturschutzgebieten.

+ Die Idylle trügt: Auch im Naturschutzgebiet Mallertshofer-Holz werden (Jung-)Tiere von rücksichtslosen Spaziergängern und Radfahrern gestört. © Wilms

Bei einem kürzlichen Rundgang um den Mallertshofer See, so postete Hans Field auf Facebook, haben wir unter anderem „um die 15 Kilo Unrat eingesammelt“, unter anderem „zehn volle Hundekotbeutel, mehrere Wein-, Bier- und Schnapsflaschen, Verpackungen etwa von Räucherlachs, Damenbinden, Masken, mehrere Kilo Plastikfolie und ein Viertel Schlauchboot eingesammelt“. So begrüßenswert und vorbildlich sich die Trash-Cacher auch verhalten, so traurig und unverständlich ist es zugleich, wie „erfolgreich“ sie auf ihren Touren sind.

Gut zu wissen

Wer mehr zur Aktion erfahren möchte, kann sich auf Facebook unter TrashCacher informieren.

Ulrike Wilms

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.