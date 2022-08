Schwere Unfallflucht auf Brass Wiesn: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung von wichtigem Zeugen

Der Mann, der nach dem schweren Unfall am Rande der Brass Wiesn Erste Hilfe geleistet hat, wird als wichtiger Zeuge gesucht. Symbolbild © Daniel Karmann/dpa

Am Rande der Brass Wiesn in Eching hat sich ein schwerer Unfall mit Fahrerflucht ereignet. Die Polizei sucht nach einem wichtigen Zeugen - dem Ersthelfer am Unfallort.

Eching – Die Polizei Neufahrn fahndet mit Hochdruck nach dem Unbekannten, der am Rande der Brass Wiesn in Eching in den frühen Morgenstunden des 5. August zwischen 0.20 und 0.50 Uhr Michael Wilhelm aus Gilching angefahren und schwer verletzt liegen gelassen hat. Wilhelm lag daraufhin im Koma. Zehn Tage sollte es dauern, bis der 34-jährige Vater eines Sohnes wieder die Augen aufschlug.

Um den Unfall mit Fahrerflucht aufzuklären, sucht die Polizei nicht nur den Unfallfahrer, sondern auch einen wichtigen Zeugen, der als Ersthelfer vor Ort war. Daher wendet sie sich mit einem Aufruf an die Bevölkerung, insbesondere an die Besucher des Festivals: Wer kennt den Mann, der Erste Hilfe geleistet hat?



Nach Unfall mit Fahrerflucht: Polizei sucht mit Beschreibung nach Ersthelfer

Dazu wird auch eine Personenbeschreibung veröffentlicht: Der Ersthelfer war demnach ungefähr 25 bis 30 Jahre alt, hatte blaue Augen und einen blonden Bart – laut Beschreibung „eher unrasiert, nicht so lang“. Außerdem trug der Mann eine braune Lederhose und sprach mit bairischem Einschlag.

Wer Hinweise zu dem Ersthelfer geben kann oder selbst Zeuge des Vorfalls war, aber auch andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neufahrn unter Tel. (0 81 65) 9 51 00 zu melden ft

