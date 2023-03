Kriterienkatalog erarbeitet: Eching setzt auf nachhaltiges und klimaschonendes Bauen

In Neubaugebieten muss künftig ein eigenes Energiekonzept ausgewiesen werden. Ziel ist, den Anteil an erneuerbaren Energien zu steigern – etwa durch PV-Anlagen.

Bauleitplanung und Klimafolgenanpassung

Die Gemeinde Eching setzt auf nachhaltiges und klimaschonendes Bauen. Wie das genau aussehen soll, wurde nun in einem Kriterienkatalog festgelegt.

Eching – Das vom Gemeinderat beschlossene integrierte Klimaschutzkonzept umfasst als einen Baustein von vielen auch das Handlungsfeld Bauleitplanung und Klimafolgenanpassung. Unter Federführung von Klimaschutzmanagerin Lena Herrmann und unter Mitwirkung des gleichnamigen Arbeitskreises im Klimabeirat wurde ein Kriterienkatalog „für nachhaltiges und klimaschonendes Bauen“ erarbeitet. Dieser fließt konkret bei Bauleitplanung und Bauweise in der Gemeinde ins Baurecht ein. Die Klimaschutzbestimmungen für neue Bebauungspläne wurden im Bauausschuss mit 8:1 Stimmen gebilligt. Der Kriterienkatalog, den Bauherren befolgen sollen, wurde mit 6:3 Stimmen befürwortet. Die Bauleitplan-Richtlinie umfasst 21 Punkte. Diese betreffen Situierung und Nutzung der Gebäude, deren „Geometrie“, die Energieversorgung sowie die Grünordnung.

So wird im Kernort Eching Geschoßwohnungsbau (>60 Prozent der Neubaufläche) gegenüber Einfamilienhäusern favorisiert. Die gewählten Dachformen – Flachdächer, Pultdächer oder flach geneigte Satteldächer – sollen für eine Begrünung und zur Energiegewinnung geeignet sein. Gleiches gilt auch für Parkplätze. In Neubaugebieten muss künftig ein eigenes Energiekonzept ausgewiesen werden, mit dem Ziel, den Energieverbrauch zu senken und den Anteil an erneuerbaren Energien (nicht zuletzt durch die Solarpflicht) zu steigern.

Schottergärten sind künftig verboten

Ein Kapitel ist auch der Anpassung an den Klimawandel gewidmet und beinhaltet unter anderem das Verbot von Schottergärten, die Einhaltung einer ausreichenden Höhenlage des Gebäudes im Verhältnis zum Straßenniveau zur Sicherung vor Stark-regenereignissen und die Begrünung von großen fensterlosen Fassadenflächen, um Aufheizeffekte zu vermeiden beziehungsweise diese alternativ energetisch nutzen zu können.

Gegen einige Ge- oder Verbote wurden im Ausschuss Einwände und Bedenken vorgebracht, wenige Punkte wurden gestrichen. Andere werden noch einmal auf Sinnhaftigkeit, Praktikabilität und Nutzen überprüft, wie zum Beispiel die verbindliche Festsetzung von Regenwasserzisternen. Dringend davon abgeraten hat Bernhard Wallner (CSU), der vor einer üblen Geruchsentwicklung warnte, wenn kein regelmäßiger Wasserverbrauch und -austausch erfolgt.

Als einziger Gemeinderat stimmte Otmar Dallinger (FW) aus Prinzip gegen die gebündelten Bestimmungen. Seiner Auffassung nach sei der „vorauseilende Gehorsam“ beim Klimaschutz übertrieben: Man solle nicht zu viel regeln, dafür sei der Staat zuständig. Dem wurde im Gremium mehrfach widersprochen: Er betrachte es als gemeindliche Aufgabe, sich selber Gedanken zu machen, entgegnete SPD-Fraktionssprecher Herbert Hahner.

Kriterien-Überprüfung mittels Checkliste

Auf der Basis des Beschlusses gelten für Bauvorhaben auf gemeindlichen Grundstücken und für kommunale Bauprojekte Vorschriften und (Mindest-) Standards: von den Bauplänen über die verwendeten umweltverträglichen und nachhaltigen Baumaterialien, die Wärmedämmung, eine energieeffiziente Haustechnik bis zu den Außenanlagen. Um die Einhaltung der geforderten Kriterien überprüfen zu können, wurde ein Formblatt mit einer Checkliste konzipiert, die bei der Bauabteilung vor Einreichung eines Antrags auf Baugenehmigung eingereicht werden muss. Für alle anderen Bauvorhaben werden diese Vorgaben „dringend empfohlen“. Die Konditionen werden zwischen Gemeinde und Grundstückskäufer geregelt.

Drei Räte stimmten gegen den Katalog

Gegen die Einführung des Kriterienkatalogs stimmten Georg Bartl, Bernhard Wallner (beide CSU) und Otmar Dallinger (FW). Neben dem Argument einer zu weit gehenden Reglementierung führten sie für ihr Veto auch Kostensteigerungen durch die Klimaschutzstandards und den großen organisatorischen und bürokratischen Aufwand für Bauabteilung und Bauwerber ins Feld.

