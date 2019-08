15000 bei der Brass Wiesn: Giga-Gaudi dank Mega-Mischung

Sowas gab‘s in Eching noch nie: Rund 15000 Brass-Wiesn-Besucher sorgten für einen Ausnahmezustand in der Gemeinde - und beste Stimmung.

Eching – Man darf bei der siebten Auflage des Brass-Wiesn-Open-Airs am Echinger See durchaus Superlative bemühen, um die Mega-Musik-Mischung von rund 60 Bands und die Giga-Gaudi zu beschreiben, die das restlos ausverkaufte, viertägige Festival heuer ausmachten. Bei der bisher größten Veranstaltung, die je in Eching über die (sechs) Bühne(n) gegangen ist, hat sich die hiesige Bevölkerung vorübergehend mehr als verdoppelt: 15 000 Gäste tummelten sich sowohl am Freitag als auch am Samstag auf dem Freizeitgelände.

Natürlich machten auch die Echinger selbst mit: auf der Bühne, wie die morgendlichen Muntermacher des Musikvereins St. Andreas, der Echinger Blaskapelle und der Kohlstattmusikanten, sowie hinter der Bühne in Form von BRK und Feuerwehr. Gut, dass auch das Wetter, von einer kurzen Dusche mal abgesehen, mitspielte.

Spritzig, mit knapp vier Schlägen, eröffnet wurde die Brass Wiesn 2019 am Freitag von Bürgermeister Sebastian Thaler, der das 50-Liter-Freibierfass anzapfte und zusammen mit Veranstalter Alexander Wolff auf eine friedliche Wiesn anstieß. Anschließend ließen es die Neufahrner Kleeblatt-Böllerschützen laut krachen. Und viele weitere musikalische Kracher folgten – nonstop. Das erste Ausrufezeichen setzten bereits am Donnerstagabend im vollen Develey-Festzelt die drei Well-Brüder. Die vormalige Biermösl-Blosn drückte auf die sprichwörtliche Tube und gab so auf musikalisch-virtuose Weise ihren musikkabarettistischen Senf ab.

Auch auf dem Campingplatz und am Badesee spielte die Musik

Das Kennzeichen Brass- beziehungsweise Blasmusik wird beim Echinger „Woodstock der Blasmusik“ sehr weit gefasst, schließt jedwede folkloristische Beimischung von karibisch bis russisch ein, von traditionell ebenso wie rockig, jazzig, hip-hoppig, poppig oder psychedelisch. Da darf man gerne auch mit Alphörnern oder Blockflöten Brassmusik machen. Alle nur erdenklichen Register werden gezogen – und das begeisterungsfähige Publikum jeden Alters rockt oder jodelt, schunkelt, tanzt und rappt mit. Das gilt auch abseits des Bühnenprogramms. Die Musi spielt „live“ oder aus lauten Lautsprechern auch auf dem Campingplatz und am Badesee, wo man nette Leute trifft und seine eigene Party macht.

Das erweiterte und vor allem kulinarisch „aufgepeppte“ Gelände kam bei großen und kleinen Besuchern gut an. Beibehalten wurde der dörflich-gemütliche Charakter mit Strohballen, alten Bulldogs und offenen Feuerstellen. Hinzu kamen viele Mini-Biergärten und der integrierte Abenteuerspielplatz. Beim Bummel übers Gelände konnte man sich je nach Gusto für Baumstriezel, Bartpflege, Bavarica ebenso wie für Haxn, Hähnchen, Hamburger entscheiden – oder ein Schnaps-Eis schlecken. Sportlich und lustig ging es beim Bayrischen Mehrkampf mit Dosenwerfen, Bierkrugstremmen, Fingerhakeln, Nageln und Liegestütz zu.

Hier begann die Karriere von so manchem Newcomer

Nicht nur bei den Gästen, auch bei den Musikern gibt es viele überzeugte „Wiederholungstäter“, unter anderem die Froschenkapelle, die auch am See und am Echinger Maibaum aufspielte, ebenso wie Deschowieda, Pam Pam Ida, Russkaja oder Erwin & Edwin. Erstmals die Ehre gaben sich heuer Kabarettist und Musiker Hannes Ringlstetter & Band. Sie begeisterten mit eigenen Songs und Country-Klassikern. Im urigen Ambiente der Himmeblau-Gamsbluat-, Kriagl-Alm oder der Almbühne kommen vor allen Dingen kleinere Ensembles und Nachwuchsbands und ihr Publikum auf ihre Kosten. Von jeher hat die Echinger Brass Wiesn auch die Karriere von Newcomern befeuert. Bestes Beispiel sind die drei jungen Fexer, die als Schülerband in der Gamsbluat-Alm aufgetreten sind und heuer das Festzelt zum Kochen gebracht haben. Gleiches gilt für den diesjährigen Headliner dicht und ergreifend. Die Rapper spielten sich ganz schlicht und ergreifend morgens auf dem Campingplatz schon mal warm und animierten alle zum „Hüpfa und Springa“ – und haben dies auch im Oktober in der Olympiahalle vor. Dank der Nachmitternachts-Shows der Fäaschtbänkler und Django 3000 sowie der musikalischen Hüttengaudi lohnte es sich für Musikfans allemal, lange auf und dabei zu bleiben. Tausende beherzigten die für Festivals geschriebene T-Shirt-Parole: „Heid gema moang erst ins Bett.“