Mit Musik eine Brücke bauen: Spezielles Förderprojekt an Echinger Grundschule gestartet

Von: Ulrike Wilms

Orff-Instrumente und Boowhacker werden beim Förderunterricht eingesetzt. Über den Start des dreimonatigen Musikprojekts freuen sich (v. r.) Integrationsbeauftragte Nathalie von Pressentin, stellvertretende Schulleiterin Susanne Feldmeier und stellvertretender Musikschulleiter Thomas Innerebner (jeweils in Vertretung ihrer erkrankten Schulleiterinnen) sowie (vorne) Musiklehrerin Veronika Hofer. Foto: Wu © Wu

Musikschule und Grundschule machen in Eching gemeinsame Sache: Dort gibt es nun ein inklusives und integratives Musikprojekt.

Eching – Ein dreimonatiges inklusives und integratives Musik- und Förderprojekt in Kooperation zwischen Musikschule und Grundschule Nelkenstraße wurde kürzlich auf den Weg gebracht. Dieses richtet sich vor allem an Kinder mit Fluchterfahrung, Lernbeeinträchtigungen oder deutsch-sprachlichem Förderbedarf.

Veronika Hofer erarbeitete das Konzept

Das Konzept stammt von Veronika Hofer, die an der Echinger Musikschule Hackbrett unterrichtet, über eine Ausbildung in elementarer Früherziehung verfügt und gegenwärtig eine Fortbildung in inklusiver Musikpädagogik absolviert. Als Integrationsbeauftragte der Musikschule hat für sie das Thema Eingliederung von Flüchtlingskindern durch den Ukrainekrieg noch an zusätzlicher Brisanz gewonnen und sie motiviert, ein konkretes Projekt zu entwickeln. Sie habe die Ausarbeitung in Absprache mit Musikschulleiterin Katrin Masius kurzfristig und „auf Verdacht“ an die Integrationsstelle in Freising geschickt, berichtet Hofer. Über die unmittelbare Resonanz und Akzeptanz war sie positiv überrascht.

In der Grundschule Nelkenstraße stand das Kollegium von Rektorin Martina Schröder der Idee, mit der Weltsprache Musik insbesondere Kinder zu fördern, die Deutsch als Fremdsprache erlernen müssen und/oder einen speziellen Förderbedarf aufweisen, sehr aufgeschlossen gegenüber. Und auch Nathalie von Pressentin, Integrationsbeauftragte beim Landratsamt Freising, freute sich, dass sie aus dem im LEADER-Programm, einer „Vernetzungsplattform für die Integration von Migranten“, mit Hilfe des von der EU bereitgestellten Fördertopfs noch Gelder für das kostenlos angebotene Kooperationsprojekt bereitstellen konnte.

Musik kann wichtiges Fundament legen

Wie Hofer in ihrem Antrag ausführt, besteht das Ziel des musikpädagogischen Pilotprojekts darin, mithilfe des universellen Mediums Musik und seiner großen Vielfalt eine Brücke zwischen sprachlicher Förderung und musikalischer Bildung zu bauen, was im normalen Grundschulbetrieb nur schwer leistbar sei. Mit dem aussagekräftige Titel K.L.A.N.G., einer Abkürzung für „kreativ.lernen.ausprobieren.neugierig.gemeinsam“ fasst Hofer dabei die musikalische, soziale und pädagogische Intention zusammen. Gerade in der ersten Klasse werde ein wichtiges Fundament in den Bereichen Sprache, Ausdruck, Lesen oder Schreiben gelegt, die mit Hilfe von Musik und Bewegung auf verschiedene Arten erlernt und/oder gefestigt werden können.

Angesprochen wurden die Eltern derjenigen Schüler der ersten Jahrgangsstufe, bei denen die Klassenlehrerinnen einen besonderen Förderbedarf für angezeigt halten. Insgesamt 13 Mädchen und Buben sind nun beim wöchentlichen „K.LA.N.G“ angemeldet. Im Sinne der aufsuchenden Bildungsarbeit wird der Unterricht in der vertrauten Umgebung der Kinder in der Grundschule stattfinden. Dafür vorgesehen ist die 5. Unterrichtsstunde jeweils am Donnerstag im Anschluss an den Kernunterricht.

