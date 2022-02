Echinger Räte werfen eigene Richtlinien über den Haufen: TSV hofft auf weitere Fördergelder für Sportheim

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Die Sanierungsmaßnahmen, die im Sportheim des TSV Eching stattgefunden haben, wurden deutlich teurer als kalkuliert. © Wilms

Die Sanierung des Sportheims wurde deutlich teurer als kalkuliert. Doch der TSV Eching darf auf weitere Fördergelder hoffen - dank einer politischen Wende.

Eching – Heutzutage ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass geplante Bauprojekte teurer werden als erwartet. Dies trifft auch auf das Sportheim des TSV Eching zu, bei dem sich die Sanierung der Dusch- und Sanitäranlagen in den Umkleidekabinen anstelle von geschätzten 62 000 Euro schlussendlich auf über 104 000 Euro belaufen haben.

Der Grund: Im Zuge der Bauarbeiten – und zeitlich nach Bewilligung des 40-prozentigen Förderzuschusses durch die Kommune – hat sich bei der Offenlegung der Wasserleitungen im Mauerwerk und der Demontage der Armaturen und Duschköpfe ergeben, dass deren geplante Weiterverwendung aus hygienischen und funktionalen Gründen nicht möglich ist. Auch eine Neuinvestition in eine Be- und Entlüftungsanlage für die Kabinen und Duschen ist notwendig.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für die in diesem Bereich aufgetretenen Mehrkosten von zirka 42 000 Euro hat TSV-Vorsitzender Manfred Oster in einem erneuten Förderantrag an die Gemeinde gestellt, der sich bei Zugrundelegung von 40 Prozent der verbleibenden Restsumme auf knapp 14 000 Euro belaufen würde. Der Haken daran: ein Fördernachschlag, auch aufgrund zusätzlich und unerwartet auftretender Kosten, ist in den Förderrichtlinien der Kommune nicht vorgesehen, im Gegensatz zu der Praxis des Landessportverbands, der die Zusatzkosten mit weiteren 8000 Euro gefördert hat.

Das wird den Räten „um die Ohren gehauen werden“

Nun wurden der aktuelle Antrag und die Vereinsförderrichtlinien im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert. Kämmerin Andrea Jensen gab zu bedenken, dass es sich um freiwillige Leistungen handelt, die der Gemeinde bei jedem Haushalt von der Kommunalaufsicht „um die Ohren gehauen werden“. Ähnlich gelagerte Fälle wurden, so brachten sie und Bürgermeister Sebastian Thaler in Erinnerung, bis dato immer abschlägig beschieden, trotz großen Verständnisses für die Vereine.

Für die neuen Duschen erhofft sich der TSV-Vorstand einen weiteren Geldregen von der Gemeinde. © Wilms

Deshalb lautete aus Gleichheitsgründen auch der Beschlussvorschlag des Rathauses, den Antrag abzulehnen, um keinen Präzedenzfall zu schaffen. Doch eine deutliche fraktionsübergreifende Mehrheit im Ausschuss machte sich zum Fürsprecher des TSV und des Ehrenamtes. Da könne man viel kaputt machen und eine Ablehnung sei aktuell ein falsches Signal, hieß es dazu aus dem Gremium. Deshalb wurde der vorgeschlagene abschlägige Bescheid mit 7:3 Stimmen verworfen.

Die Richtlinien müssen jetzt neu ausformuliert werden

Wie nun konkret mit dem TSV-Antrag verfahren werden soll, blieb allerdings noch offen. Gelder werden bis auf Weiteres nicht fließen, weil die Mittel nicht im Haushalt vorgesehen sind. Zudem muss auch noch neu austariert werden, welche prozentualen oder auch absoluten Sätze und Höchstbeträge für einen Förderzuschuss bei nachträglichen Kostensteigerungen anzusetzen sind.

Vor diesem Hintergrund hat der Ausschuss eine Änderung sprich Ausweitung der Förderrichtlinien beschlossen, bei Gegenstimmen von Axel Reiß und Siglinde Lebich (beide Grüne). Entsprechende Vorschläge sollen von der Kämmerei erarbeitet werden. Aufgrund der gegenwärtigen Personalsituation rechnet Jensen mit mindestens drei Monaten bis zur Vorlage von modifizierten Vereinsförderrichtlinien.