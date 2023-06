Günzenhauser Tournee-Theater begeistert auf dem Bürgerplatz Eching und beim Pame-Grill

Von: Ulrike Wilms

Theater mit Biergarten-Atmosphäre: Zahlreich verfolgten die Günzenhausener Teil zwei der „Tournee“ ihrer Dorfbühne. © Dorfbühne

Mit einem mobilen Stadel war die Dorfbühne Günzenhausen nun als Wanderbühne unterwegs. Das Publikum sowohl in ihrem Ortsteil als auch in Eching war begeistert.

Eching/Günzenhausen - Der Saal beim Wirt in Günzenhausen steht nicht mehr, ein neuer Bürgersaal noch nicht zur Verfügung. Das Theaterspielen will die Dorfbühne Günzenhausen wegen dieser widrigen Umstände aber auf keinen Fall an den Nagel hängen. Und da erweist sich die bereits beim Motivwagen einer rollenden Theaterbühne im Fasching in Szene gesetzte „Obdachlosigkeit“ als Vorbild für eine Idee, wie man ohne Dach überm Kopf Theater spielen kann: nämlich als Wanderbühne mit hölzernem Theaterstadel.

„Die Idee haben wir uns von einem anderen Theaterverein abgeschaut. Die haben das wegen Corona so gemacht“, erzählt Vereinsvorsitzende Veronika Kürzinger. Geprobt wurde seit Anfang April, und dies sogar personell verstärkt, unter Regie von Christine Schuhbauer, zunächst bei den Kürzingers daheim in Deutenhausen im Wohnzimmer und dann auf der Bühne im Hof. Gebaut hat die von einem Bulldog gezogene hölzerne Dorfbühne Martin Jungmeier. Auf (und teils auch hinter) dieser stehen aktuell Rudi Dlugosch, Sepp Hechenberger, Ingrid Huber, Veronika, Robert und Theresa Kürzinger, Irmi Langenegger, Bärbel Meir, Hubert Rottmeier, Christine und Stefan Schuhbauer, Katharina Staltmeier, Gabi Wildgruber, Felix Steger, Diana Unger (zugleich Souffleuse), Claudia Wagner und Klaus Wallner.

Gut 150 Zuschauer fanden sich auf dem Bürgerplatz Eching ein

Erstmals als Tournee-Theater „auswärts“ Station machte das Ensemble der Günzenhausener Dorfbühne auf dem Echinger Bürgerplatz – sehr zur Freude von gut 150 Zuschauern, die von zwei amüsanten Einaktern ebenso wie einem Wirtshaus-Sketch als Zugabe auf gut bayerisch unterhalten wurden. Für Speis’ und Trank stand das Cafe Central zur Verfügung.

„Wenn Gerüchte Früchte tragen“ – diesen aussagekräftigen Titel hat Andrea Döring ihrem Sieben-Personenstück (2003) gegeben. Eine örtliche Ruhebank dient als zentrale Nachrichten- und Neuigkeitsbörse für alle möglichen Spekulationen, dank des personifizierten „Dorffunks“, verkörpert durch die Ratschweiber Annemarie, Christa, Inge und Renate. Um den ausgemachten „Gerüchteköchinnen“ mal so richtig die Suppe zu versalzen, hecken Junggeselle Berthold und sein Spezl Florian ein Täuschungsmanöver aus. Dabei erweckt Berthold den Eindruck, der Liebhaber seiner zu Besuch gekommenen Nichte Tanja zu sein, der das Klatschtantenquartett prompt sieben oder mehr uneheliche Kinder andichtet. Zuletzt müssen sich die schwatzhaften Nachbarinnen beschämt und blamiert eingestehen, dass sie weit übers Ziel hinausgeschossen sind. Ob’s hilft?

In Eching wie in Günzenhausen hatte das Publikum viel Spaß bei der „Nacht der Nächte“ mit (v. l.) Brautmutter Lioba (Christine Schuhbauer), Braut Andrea (Irmi Langenegger), Alois, ihrem Schwiegervater (Rudi Dlugosch), Bräutigam Tobi (Hubert Rottmeier), Freund Dieter (Robert Kürzinger), Brautvater Egon (Stefan Schuhbauer), Anni , Mutter des Bräutigams (Gabi Wildgruber), sowie Nachbarin Gretchen (Veronika Kürzinger). © Wilms

„Die Nacht der Nächte“ heißt der zeitgenössische Schwank von Regina Rösch. Das wichtigste Requisit ist ein Ehebett, denn es geht um eine außergewöhnliche Hochzeitsnacht voller Situa-tionskomik. Erotisch freilich wird es nicht, nur saukomisch, außer für die arme Braut. Die ist müde. Doch anstatt die Nacht in trauter Zweisamkeit verbringen zu können, lümmeln sich dort neben dem angetrunkenen Bräutigam noch die beiden Brautväter und ein weiterer Freund. Die Schwiegermütter sowie eine Nachbarin komplettieren die nervige Hochzeits(nacht)gesellschaft.

„Das war der Wahnsinn“: Gelungenes Heimspiel in Günzenhausen

Für die Compagnie selbst war nach der fulminanten Erstaufführung noch lange nicht Feierabend, denn es stand am selben Tag noch ein ebenso erfolgreiches „Heimspiel“ im Wirtshof des Pame-Grill in Günzenhausen an. „Das war der Wahnsinn“, freute sich Vroni Kürzinger über die tolle Resonanz beim Publikum und die Unterstützung der beiden Wirte. Es ist ihr ein Anliegen, sich namens der Dorfbühne öffentlich bei allen herzlich zu bedanken.