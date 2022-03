Die „Haltbarkeit“ von Bauregeln - was in Eching noch gilt, obwohl es vielleicht schon überholt ist

Von: Ulrike Wilms

Blick auf das unbebaute Eckgrundstück an der Nelken- (links) und der Geschwister-Scholl-Straße (rechts), auf dem ein Wohnblock mit 15 Wohnungen in Form eines seitenverkehrten L entstehen soll. © Wilms

Wie verbindlich sind geltende Bebauungspläne? Diese Frage beschäftigte jüngst Echings Gemeinderäte. Am Ende gab es in zwei Fällen einen Kompromiss.

Eching - Macht es Sinn, 40 Jahre alte Vorgaben strikt einzuhalten – gegen den Wunsch und Willen von Bauherren? Was hat Vorrang: der Einzelfall oder das Prinzip Allgemeingültigkeit? Nicht zum ersten Mal bissen sich Echings Gemeinderäte kürzlich die Zähne aus, eine gute Entscheidung bei anstehenden Bauwünschen zu treffen.

Der Bauwerber legt Wert auf eine gute Ausnutzung des Eckgrundstücks

Einer der beiden strittigen Tagesordnungspunkte betraf eine Bauvoranfrage zu dem unbebauten Eck Nelkenstraße/Geschwister-Scholl-Straße unweit der Grundschule. Dort soll im Anschluss an einen bereits bestehenden Wohnblock ein weiteres größeres Gebäude mit 15 Wohneinheiten plus Tiefgarage entstehen. Dabei legt der Bauwerber Wert auf eine gute Ausnutzung des Eckgrundstücks und hat deshalb anstelle eines rechteckigen Gebäudezuschnittes entlang der Nelkenstraße, wie im Bebauungsplan festgesetzt, eine größere, seitenverkehrte L-Form gewählt, bei der sich der kürzere, zusätzliche Flügel entlang der Geschwister-Scholl-Straße fortsetzt. Damit wird die Baufläche um 25 Prozent überschritten. Prinzipiell wurde im Ausschuss diese geplante Nachverdichtung auch im Hinblick auf die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum ebenso positiv bewertet wie das gelungene Planungskonzept – aber es gab auch Vorbehalte.

Ein vergleichbares Meinungsbild ergab sich für den in Dietersheim geplanten Neubau eines Bungalows am Lerchenweg, der nur noch zu einem Viertel im vorgeschriebenen Baufenster des Bebauungsplanes liegt. Die Nachbarn haben ihr Einverständnis zu der geplanten Bebauung bekundet. Otmar Dallinger (FW) und Georg Bartl (CSU), letzterer im Einvernehmen mit der Bauverwaltung, kamen zu völlig entgegengesetzten Bewertungen. Während Dallinger den Standpunkt vertrat, den 40 Jahre alten Bebauungsplan könne man hier schlichtweg vergessen, wies Georg Bartl nachdrücklich darauf hin, dass es nicht angehe, zumal aus Gründen der Gleichberechtigung mit anderen Bauwerbern, die beschlossenen Richtlinien mal so ganz einfach „außer Kraft“ zu setzen.

Grünen-Rätin will von Fall zu Fall entscheiden

Bei ihrer persönlichen Abwägung, so legte Lena Haußmann (Grüne) in differenzierter Weise dar, habe das Alter der Baupläne keine Rolle gespielt, wohl aber, wie sinnvoll eine Einhaltung oder aber eine Abänderung im Einzelfall sei. Es gelte zu überprüfen, ob die Bauregeln noch zeitgemäß oder aber „unmodern“ geworden seien. Ihrer Auffassung nach gäbe es vernünftige Gründe für die gewünschten Änderungswünsche, die sie deshalb unterstützen würde.

Das letzte Wort hat das Landratsamt

So lief es letztlich in beiden Fällen auf den von der Echinger Bauverwaltung vorgeschlagenen und einstimmig gebilligten Kompromiss hinaus, der eine „Annäherung“ der vorgelegten Bauanfragen an die ursprünglichen Bebauungspläne beinhaltet. So soll der Baukörper des Wohnkomplexes an der Nelkenstraße hinsichtlich der geplanten Überschreitungen der Baugrenze, Grund- und Geschossflächen etwas abgespeckt werden und der Dietersheimer Bungalow deutlicher von der Grundstücksgrenze abrücken. Das letzte Wort freilich hat als höhere Instanz und Genehmigungsbehörde das Landratsamt Freising.