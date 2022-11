Mehr Karneval für den Fasching: Dieses Prinzenpaar regiert die Narren in Eching und Neufahrn

Drehten gleich mal eine Runde: Julia Burglechner und Andreas von Haaren, das neue Heidechia-Prinzenpaar. © Heidechia

Zwei Jahre Zwangspause sind genug: Die Narrhalla Heidechia präsentierte in einer vereinsinternen Proklamation nun das Prinzenpaar für die Saison 2022/23.

Eching/Neufahrn - In einem Ratespiel wurde die aus Neufahrn stammende Julia Burglechner (24) ausgelost, die sich das Prinzenpaar-Dasein nur mit ihrem Partner Andreas von Haaren (23) vorstellen kann. Beide sind für die bevorstehende Faschingssaison bestens gewappnet.

Sie ist aus Neufahrn, er gebürtiger Rheinländer - wohnt jetzt aber in Garching

Die Prinzessin ist ein Narrhalla-Urgestein. Julia tanzte bereits in der Kindergarde der Narrhalla Heidechia, später bei den X-Quiteens. Heute ist sie im Vorstand als Schriftführerin aktiv und trainiert die Teeny-Garde des Vereins. Andreas stammt gebürtig aus dem Rheinland und bekam den „Karneval“ quasi in die Wiege gelegt. Er wohnt inzwischen in Garching.

Faschingsauftakt in T-Shirts: Die Sonne lachte bei der Präsentation der Garde. © Heidechia

Natürlich lieferten die Tollitäten gleich eine Kostprobe ihres Könnens ab. Auch die beiden Garden haben sich präsentiert und machten Lust auf mehr Tanz, mehr Fasching, mehr Feiern.

Wer die Heidechia live erleben möchte, hat ab sofort die Möglichkeit unter vorverkauf@heidechia.de Karten zu reservieren. Die Inthronisation findet am 7. Januar 2023 im Bürgerhaus Eching statt. Aufgrund der veränderten gastronomischen Situation im Bürgerhaus hat die Narrhalla Heidechia ihren Veranstaltungen ein neues Konzept verpasst. Der Verein stemmt in der kommenden Faschingssaison die Bewirtung seiner Bälle selbst. Das Catering wird vom Gasthof Fischer in Großeisenbach kommen.

Angelina Schubert