Gedicht und Quiz zum Abschied: Leiterin Doris Fähr verlässt die Vhs Eching

Von: Ulrike Wilms

„Time to say goodbye“: Das Vhs-Team mit (v. l.) Claudia Matteo (Verwaltung), Vize-Geschäftsführerin Ulrike Brandstatter, der scheidenden Vhs-Geschäftsführerin Doris Fähr und Andrea Hofmeier (Verwaltung). © Wilms

Neun Jahre stand Doris Fähr an der Spitze der Vhs Eching. Nun verlässt die Leiterin die Einrichtung. Von ihren Kollegen und Wegbegleitern wurde sie offiziell verabschiedet.

Eching – „Wir können Sie doch nicht einfach so gehen lassen!“ Dieser Satz könnte das ungeschriebene Motto der Abschiedsfeier für die scheidende Vhs-Geschäftsführerin Doris Fähr gewesen sein, die nach neun Jahren an der Spitze der Echinger Erwachsenenbildungseinrichtung der Gemeinde den Rücken kehrt. Als zukünftige Leiterin der Volkshochschule des Landkreises Erding freut sie sich auf diese neue Herausforderung, verlässt aber ihre bisherige Arbeitsstelle durchaus mit dem sprichwörtlichen lachenden und weinenden Auge.

Kollegen haben zum Abschied ein Gedicht verfasst

„Ich hatte immer sehr viel Freude an meiner Arbeit für die Vhs in Eching, hatte ein tolles Team, das viele verrückte oder wenigstens ungewöhnliche Ideen mit ersonnen und umgesetzt hat, und einen Vhs-Vorstand, der unserer Arbeit immer viel Vertrauen, Wohlwollen und Unterstützung entgegengebracht hat“, lautet ihr erfreuliches Resümee. Nach Fährs letzter Echinger Vhs-Vorstandssitzung haben es sich das Team, die Verantwortlichen und Wegbegleiter nicht nehmen lassen, der 56-Jährigen bei einer kleinen Feier „Lebewohl“ zu sagen, ihre Wertschätzung auszudrücken und alles Gute zu wünschen. Und es gab sogar zu Fährs Überraschung eine veritable Abschiedsvorstellung für sie. Ihre Kolleginnen Ulrike Brandstetter und Andrea Hofmeier haben sie in einem selbstverfassten, persönlichen Gedicht gewürdigt.

Gebührend verabschiedet wurde Vhs-Leiterin Doris Fähr (3. v. l.) von (v. l.) den beiden Allershausener Kolleginnen Angelika und Andrea Muth, Claudia Stang (Vorsitzende des Fördervereins Erwachsenenbildung Fahrenzhausen), 2. Vorsitzende Sybille Schmidtchen sowie Vhs-Vereinsvorsitzender und Bürgermeister Sebastian Thaler. © Wilms

In einem Quiz die Zeit Revue passieren lassen

Mit einem von 2. Vhs-Vorsitzender Sybille Schmidtchen ersonnenen Powerpoint-Quiz konnten alle Gäste Fährs Wirken Revue passieren lassen und erhellende Streiflichter auf die vielseitige Bildungsarbeit ihrer Vhs werfen. Dabei ließen sich auch interessante Tendenzen ablesen, allen voran eine rasante Entwicklung hinsichtlich der Online-Angebote: So waren 2018 60 Kurse im Angebot, von denen ein einziger auch zustande gekommen ist. 2021, drei Jahre später, zählten 377 Online-Formate zum Portfolio, von denen 239 auch stattgefunden haben.

Die Beantwortung der Wissens- und Schätzfragen gestaltete sich als knifflig. Fähr schlug sich aber, mit der einen oder anderen Unterstützung aus dem Auditorium, sehr wacker: Für jede richtige oder fast richtige Antwort überreichte als „Rosenkavalier“ Vhs-Vorsitzender und Bürgermeister Sebastian Thaler der scheidenden Vhs-Geschäftsführerin eine Rose – und es kam ein üppiger Strauß dabei heraus.

