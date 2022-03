„Die Volkshochschule ist für alle da“: Vhs-Insiderin über Kern der Vhs-Arbeit und künftige Herausforderungen

Von: Ulrike Wilms

Von Eching nach Erding: Seit 1. März hat Doris Fähr in der dortigen Landkreis-Vhs das Sagen. © Wilms

Sie leitete lange die Vhs Eching, nun wechselte sie in den Nachbarlandkreis: Vhs-Insiderin Doris Fähr gibt im Interview Rück-, Ein- und Ausblicke.

Eching/Erding – Am 1. April 2013 feierte Doris Fähr ihr Debüt als Geschäftsführerin der Volkshochschule Eching. Sie trat damit die Nachfolge von Birgit Gorres an. Nun verließ Fähr die Erwachsenenbildungseinrichtung zum 1. März, um im benachbarten Erding die Leitung der dortigen Landkreis-Vhs zu übernehmen – ein weiterer Karriereschritt in ihrem Fachgebiet, dem sie sich seit über zwei Jahrzehnten verschrieben hat. Tagblatt-Mitarbeiterin Ulrike Wilms interviewte die, ihrer eigenen Aussage nach, „Vhslerin aus Überzeugung“, die auch nach ihrem Weggang sicherlich weiterhin der hiesigen Vhs verbunden bleiben wird.

Frau Fähr, wie definieren Sie den immer wieder zitierten „Vhs-Auftrag“?

Volkshochschule ist für alle da – mit einer möglichst geringen Zugangshürde. Dabei soll sie Menschen dort helfen, wo sie den Wunsch oder den Bedarf haben, Erkenntnisse, Informationen oder Fertigkeiten zu erwerben. Konzeptionell und inhaltlich geht es darum, Menschen beim Kursbesuch einen Gewinn zu bescheren: Sie haben etwas gelernt, geschaffen, erlebt, das ihnen im besten Fall weiterhilft und/oder Freude macht.

In welcher Form soll so ein Kursbesuch Freude bereiten bzw. weiterhelfen?

Grundsätzlich gilt es, die gesellschaftlich relevanten Themen aufzugreifen. Wichtig in diesem Zusammenhang sind Bildung für nachhaltige Entwicklung, politische Bildung und digitale Teilhabe. Das Ziel der Vhs-Arbeit ist es, zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und zum Zusammenhalt der Gesellschaft beizutragen. Volkshochschule ermöglicht Begegnung und will dazu befähigen, das Leben selbstbestimmt und kompetent zu bestreiten – quer durch alle Bereiche.

Was macht für Sie die besondere Faszination an der Volkshochschularbeit aus?

Ich schätze sehr die Kreativität, die Abwechslung, die Vielfalt. Ich habe Freude am Management. Die konzeptionelle Arbeit und die Ausgestaltung von Kurs- und Veranstaltungsformaten sowie der Anspruch, nah an aktuellen Inhalten, dem gesellschaftlichen oder auch technologischen Wandel zu sein, eröffnet immer wieder neue Aufgaben.

Zum Beispiel?

In meiner Zeit in Eching waren dies Deutschkurse für Geflüchtete, Vorbereitungskurse für Schüler der Abschlussklassen, die Begleitung der Fairtrade-Town-Initiative, die Beteiligung am Klimabeirat und viele weitere Themen. Eine besondere Bereicherung besteht in den unterschiedlichsten Kontakten. Als Teilnehmende werden alle Altersgruppen angesprochen – von der Seniorin bis zum Kleinkind. Ebenso wie die Kursleitenden kommen sie mit ganz verschiedenen beruflichen oder kulturellen Hintergründen an die Vhs. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. Es ist eine besonders spannende Aufgabe, eine gemeinnützig tätige, dennoch in einem Konkurrenzverhältnis am Markt agierende Einrichtung so zu leiten, dass sie in sich verändernden Zeiten erfolgreich bleibt.

Wo sehen Sie die größten zukünftigen Herausforderungen?

In Eching ebenso wie in anderen Kommunen sind die Auswirkungen der Pandemie nicht überwunden. Es wird nicht einfach sein, an das frühere Leistungsniveau anzuknüpfen, was die reinen Zahlen betrifft. Die digitalen Elemente werden zukünftig fester Bestandteil des Lebens, auch des Kursbetriebs sein. Hier die Möglichkeiten der Volkshochschule zu professionalisieren und auszubauen und Voraussetzungen zur digitalen Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen, wird eine Aufgabe der Zukunft sein.

Hat das Auswirkungen auf den Inhalt der Kurse?

Inhaltlich werden die Nachhaltigkeit auf allen Ebenen sowie die Unterstützung der Demokratie, der Austausch zwischen gegensätzlichen Ansichten, um der Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken, verstärkt in den Fokus rücken. Davon bin ich überzeugt.

