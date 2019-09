Wahlen sollen synchron werden: Echinger Rathauschef beendet Amtszeit eher

Echings Bürgermeister Sebastian Thaler nimmt ein Risiko in Kauf: Weil die Kommunalwahlen synchron werden sollen, beendet er eine Amtszeit frühzeitig.

Eching – In der Kommunalwahl 2020 werden in Eching Bürgermeister und Gemeinderat erstmals seit 1992 wieder gemeinsam gewählt. Wie Bürgermeister Sebastian Thaler am Donnerstag in einer Pressekonferenz ankündigte, wird er vorzeitig seinen Stuhl räumen – und am 15. März 2020 zur Wiederwahl antreten. Er rechnet mit Unterstützung von SPD, den Grünen, den Bürgern für Eching und der Eching Mitte, die ihn aller Voraussicht nach als gemeinsamen Bürgermeister-Kandidaten nominieren.

Mehrere Gründe für Synchronisierung

Auf der Liste einer politischen Gruppierung wird der parteilose Bürgermeister, wie er betonte, diesmal nicht erscheinen. Seit dem Rücktritt von Bürgermeister Joachim Enßlin 1992 wählt Eching seinen Rathauschef und den Gemeinderat zeitversetzt. Regulär würde das kommunale Oberhaupt erst 2022 wieder gewählt. Für seine Entscheidung, seine Amtszeit zugunsten der „Synchronisierung“ der Wahltermine freiwillig von sechs auf dreieinhalb Jahre zu reduzieren, führte Thaler mehrere Gründe an.

Zwar sei die Frage seiner Pensionsansprüche noch immer nicht abschließend geklärt. Doch das Risiko nimmt Thaler nun in Kauf. Zum einen, weil der Gemeinderat bis Ende September den Beschluss gefasst haben muss, die Wahltermine anzugleichen. Anderseits sei, so Thaler, jede separate Bürgermeisterwahl mit erheblichen Kosten verbunden: Für jede der fünf „außertourlichen“ Bürgermeister-Wahlen seit 1992 sind, so hat es der 33-Jährige ausgerechnet, Kosten von etwa 80.000 Euro angefallen. „In Summe also zirka 400.000 Euro an vermeidbaren Kosten, die deutlich sinnvoller hätten eingesetzt werden können.“

Thaler verspricht sich neue Mehrheiten

Thaler verspricht sich von den Neuwahlen von Bürgermeister und Gemeinderat letztlich aber auch neue Mehrheiten – und die Chance für konstruktiveres Arbeiten. „Sollte ich wiedergewählt werden, werde ich die Wahl nur annehmen, wenn der Gemeinderat eine deutlich andere Zusammensetzung aufweist“, betonte Thaler. Sein „Wunschsituation“: Mindestens zwölf Sitze für die ihn unterstützenden Gruppierungen im 24-köpfigen Rat – plus Sebastian Thaler als Bürgermeister.

Obwohl er immer darauf bedacht sei, als überparteilicher Rathauschef breite Mehrheiten zu gewinnen, beschreibt er die aktuelle Situation im Gemeinderat als „Zwei-Fronten-Krieg“ – mit CSU und Freien Wählern auf der Gegenseite: „Das muss wieder ein Miteinander werden.“ Am Dienstag entscheiden die Räte über Thalers „Synchronisierungsantrag“. Eva Oestereich

