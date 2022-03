Zwei „Schockanrufe“ in zwei Tagen: Echinger Paar berichtet von Betrugsmasche - Kripo gibt wichtige Tipps

Von: Ulrike Wilms

Derzeit häufen sich im Landkreis Freising wieder Anrufe von Telefon-Trickbetrügern. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand

Mit dreisten Anrufen wollen Betrüger an Wertgegenstände und Bargeld kommen. Auch ein Echinger Ehepaar wurde Opfer von zwei „Schockanrufen“ - und reagierte richtig.

Eching – Immer wieder warnt die Kriminalpolizei vor betrügerischer Telefon-Kriminalität, der oft ältere Menschen zum Opfer fallen. In Eching wurde kürzlich eine infame Betrugsmasche dadurch rechtzeitig gestoppt, dass die Bankangestellten bei einer riesigen Bargeldabhebung eines älteren Kunden aufmerksam geworden sind und so die Geldübergabe an die Betrüger verhindert haben.

Auch die Echinger Eheleute Herbert und Nora T. (Namen geändert) erhielten kürzlich – und das innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Tagen – so genannte „Schockanrufe“, die sie aber sofort als Betrug erkannt und der Polizei gemeldet haben. Wie Nora T. berichtet, kam der erste Anruf – mit unterdrückter Nummer – angeblich aus einem Polizeirevier, in dem sich ihre erwachsene Tochter Sabine befinden sollte. Die junge Frau, hieß es, sei in einer Notsituation und benötige dringend die Unterstützung ihrer Eltern. Im Hintergrund habe auch eine weibliche Stimme gerufen: „Mama, hilf mir“ berichtet Frau T. „Das war aber nicht Sabines Stimme“, war sie sich sicher – und hat trotz Aufregung sofort aufgelegt.

Betrüger behaupten, Eheleute stehen auf Einbrecher-Liste

Den Vorfall haben die Eheleute zur Anzeige gebracht, ebenso wie auch den zweiten betrügerischen Telefonanruf, der am folgenden Tag einging. Auch dieser kam angeblich von der Polizei, die vor einer Diebesbande warnte, die bereits in der Wohnanlage der Familie T. unterwegs sei. Nun gehe es darum, die im Hause befindlichen Wertgegenstände zu erfassen und an die Polizei auszuhändigen, denn die Eheleute stünden auf der Liste der Einbrecher.

Auch mit diesem Anruf sind die Kriminellen an die Falschen geraten. Doch oft genug gelingt es, mit dieser oder einer ähnlichen Betrugsmasche gutgläubige Senioren auszurauben. Als besonders erschreckend empfanden es die Ts, dass die die Betrüger sie als Ehepaar in fortgeschrittenen Lebensjahren gezielt ausgespäht hatten und sogar den Namen ihrer Tochter kannten. „Wir können nur warnen und hoffen, dass sich diese Machenschaften rumsprechen“, so Herbert und Nora T.

Das rät die Kriminalpolizei

Beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten bzw. Infos über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben.

Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein! Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen.

Rufen Sie im Zweifelsfall selber die Polizei an (nicht über die Rückruftaste).

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis!

