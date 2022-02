Echinger Baulandmodell: Bewerber stehen fest, Einladungen sind verschickt

Von: Ulrike Wilms

Für 59 Grundstücke im Echinger Baulandmodell konnten sich die Häuslebauer bewerben. Inzwischen steht fest, wer‘s geschafft hat. © Julian Stratenschulte

Das Bewerbungsverfahren für die 59 Grundstücke im Echinger Baulandmodell, je zur Hälfte im Erbbaurecht und Verkauf, ist ausgewertet und abgeschlossen.

Eching - Damit steht auch die Rangfolge der zukünftigen Häuslebauer fest, denen diese erfreuliche Kunde postalisch übermittelt wird. Auch eine Liste für potenzielle Nachrücker liegt vor, wie am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss verlautet wurde.

Einer digitalen Info-Veranstaltung folgen die Einzeleinladungen

Wie Bürgermeister Sebastian Thaler bekannt gab, werden die berechtigten Bewerber am 24. Februar zu einem Online-Meeting eingeladen, weil eine Präsenzveranstaltung in dieser Größenordnung die Corona-Rahmenbedingungen sprengen würde. In der digitalen Informationsveranstaltung werden die Modalitäten und das weitere Prozedere besprochen. Im nächsten Schritt erfolgt eine Einzeleinladung an alle erfolgreichen Bauwerber, die sich dann nacheinander entsprechend ihrer Platz-Ziffer eine Bauparzelle aussuchen können.

Im Angebot sind 28 Grundstücke für 16 Doppelhaushälften und 12 Reihenhäuser in Eching-West mit Grundstücksgrößen zwischen 160 und 400 Quadratmetern und 31 Parzellen für acht Einfamilienhäuser und 23 Doppelhaushälften mit Grundstücksgrößen zwischen 230 und 500 Quadratmetern in Dietersheim am Mühlenweg.

Es ist nie schlecht, mehrere Optionen zu haben

Echings Bürgermeister rät den Bauherren im Übrigen dazu, sich dabei nicht auf nur ein einziges Wunschgrundstück festzulegen, sondern mehrere Standorte auf dem Zettel zu haben, falls ihre erste Wahl schon vergeben sein sollte.