Echinger Bigband schenkt sich selbst ein Geburtstagsständchen mit Wumms

Von: Ulrike Wilms

Die Echinger Bigband feierte ihren 40. Geburtstag mit einem kurzweiligen Abend. © Wilms

Die Echinger Bigband feierte jetzt ihr 40. Jubiläum - vor vollem Haus und mit einem Stargast. Der Abend war ein voller Erfolg auf allen Ebenen.

Eching – Volles Haus, voller Sound und ein Stargast, der neben dem gewohnt mitreißenden Reigen schöner Bigband-Melodien den kurzweiligen Abend mit Humor und Sprachwitz bereicherte: Es war schon ein besonderer Mix, den das 16-köpfige Ensemble der Echinger Bigband unter bewährter Leitung von Bernhard Ullrich zu seinem 40-jährigen Jubiläum im Bürgerhaus servierte. Als special guest gab sich der bekannte Wort-Akrobat Willy Astor „in seiner absoluten Lieblingsstadt Eching“ (wörtliches Zitat und Running Gag) die Ehre. Aus diesem Anlass habe er, ließ Astor das Publikum wissen, eine anspruchsvolle Komposition ersonnen, die er dann auch mit Pathos und Gitarre vortrug – und die da lautete: „Du bist so, wie du bist.“

Wort-Akrobat Willy Astor war zu Gast in seiner „absoluten Lieblingsstadt Eching“, wie er sagte. © wu

Über vier Jahrzehnte hat die unter dem Namen „Echinger Bigband“ über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Formation ambitionierter Vollblutmusiker viele Stammgäste unter den Freunden authentischer Jazz-Musik gewonnen. Es gab also ein Wiedersehen und vor allen Dingen Wiederhören mit vielen alten Bekannten auf der Bühne, angefangen bei Gründungsmitglied Lionel Roche, dem „französischen“ Urgestein an der E-Gitarre und ehemaligem Lehrer der Echinger Musikschule, über den „Bandleader“, Saxophonist, Klarinettist und „Sounddesigner“ Ullrich in Personalunion, der der Echinger Bigband seit 30 Jahren die Treue hält bis zum renommierten Jazz-Pianisten Thilo Wagner am Flügel. Für Altsaxophonist Christian Schulze bedeutet der Konzertabend ein schönes „Heimspiel“, denn er gehört aktuell dem Musikschulkollegium an, auf dessen Initiative vor vier Jahrzehnten die stets mit viel Spielfreude agierende Bigband entstanden ist: „Die geben alles“ stellte dann auch „Chef“ Bernhard Ullrich anerkennend fest.

Volles Bürgerhaus: Die zahlreichen Gäste ließen sich durch einen musikalisch-fantastischen Abend tragen. © wu

So war das gebotene Repertoire, das durchgängig durch solistische Improvisationen in allen Registern bestach, geprägt durch vielerlei Reminiszenzen an die unsterblichen Swing-und Jazz Legenden wie Bennie Goodman, Glenn Miller und Count Basie, deren Evergreens schon das eine oder andere Mal im Bürgerhaus zu hören waren. Zu den musikalischen Highlights in der 40-jährigen Bigband-Historie zählten die beiden Konzerte mit dem ewig jungen Hugo Strasser 2008 und 2015 (gestorben 93-jährig im März 2016). Dem erst kürzlich im April 2023 verstorbenen Dusky Goykovich gewidmet war sein Song, „A night in Tunesia“. Mit dem darin eingebetteten sechsminütigem Percussion-Solo, bei dem Werner Schmitt seine Drums laut, aber auch leise wirbeln ließ, wurde das Publikum mit einem „nachhall-tigem“ Klangerlebnis in die Pause getrommelt.

Der bayrische Comedian Willy Astor wirbelte dagegen mit Worten und Silbendrehern. Gesanglich widmete er sich beispielsweise schwererziehbaren Senioren, reimte und klampfte über Ferien mit Kindern (Mir ist soo langweilig), inszeniert sich selbst als reiselustig bei Urlauben etwa auf die Eskapaden oder die Spirituosen – letzeres eigentlich eine Schnapsidee. Nach den beiden „Glenn-Miller-Standard-Zugaben“ von „In the Mood“ und dem gefühlvollen-Evergreen „Moonlight Serenade“ und einer Zugaben-Zugabe hieß es: Auf Wiedersehen beim 41. Bigband-Konzert am 1. Juli 2024.

