„Wir brauchen einen Neustart“: Echinger CSU fordert Bürgermeister Thaler zum Rücktritt auf

Wegen Weihnachtsfeier-Eklat

Nun hat sich auch Echings CSU zu den Vorfällen bei der Weihnachtsfeier geäußert: Fraktionssprecher Georg Bartl fordert den Rücktritt von Rathauschef Thaler.

Eching - Auch sechs Wochen danach schlägt der Auftritt von Echings Bürgermeister Sebastian Thaler bei der Gemeinderatsweihnachtsfeier noch hohe Wogen. Sein Angriff auf die Räte und das vorzeitige Verlassen des Fests mit Frau und Sohn hatten für einen Eklat gesorgt. Nach Stellungnahmen von Grünen, SPD, BfE und FW, bei denen es primär um die Basis der künftigen Zusammenarbeit mit dem Rathauschef ging, meldete sich nun auch die CSU-Fraktion zu Wort.

Aus Sicht der CSU gibt es „keine vernünftige Arbeitsgrundlage mehr“

In der von Sprecher Georg Bartl verlesenen Erklärung am Dienstag im Gemeinderat kündigten die Christsozialen, ebenso wie zuvor bereits die Freien Wähler, ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem bis 2026 gewählten Bürgermeister auf: „Wir brauchen einen Neustart“, so Bartl – und zwar ohne Thaler. „Der beleidigende Auftritt des Bürgermeisters“ bei besagter Wutrede sei nicht entschuldbar. Aus Sicht der CSU gibt es „keine vernünftige Arbeitsgrundlage mehr“. Der Echinger Gemeinderat würde nach Worten des Fraktionschefs ohnehin in seiner Außenwirkung großen Schaden nehmen. Eine Vertrauensbasis zu Thaler sei nicht mehr gegeben. „Ersparen sie der Gemeinde und den Bürgern Ärger und Schlagzeilen und treten sie zurück bzw. reichen Sie ihre Entlassung ein“, lautete seine Forderung.

Laut Gemeindechef sind „Grenzen überschritten worden, die sehr ins Persönliche gehen“

Sebastian Thaler entgegnete auf die Vorwürfe und Forderungen, dass er seit seiner Wahl stets zur Zusammenarbeit mit allen politischen Kräften bereit gewesen sei. Aber insbesondere in jüngster Zeit seien „Grenzen überschritten worden, die sehr ins Persönliche gehen“, die den Schutz seiner Familie verletzten. Seine Anschuldigungen seien an „Einzelne“ gerichtet gewesen, die wüssten, dass sie gemeint seien. „So geht man mit Mitmenschen nicht um“, sagte Thaler. Es müsse grundsätzlich die Frage gestellt werden, wer für den Schaden verantwortlich sei. Er appellierte dazu, „die Menschlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren“.

Gemeinderat Alexander Krimmer versuchte sich an einem diplomatischen Lösungsansatz: In der Tat brauche es einen Neustart. Seiner Meinung nach seien von beiden Seiten Grenzen überschritten worden. Die Weihnachtsfeier freilich sei nicht der rechte Rahmen für Thalers Vorwürfe gewesen.

Der nächste Ärger scheint übrigens bereits vorprogrammiert: An der dem öffentlichen Teil folgenden nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung haben vier Gemeinderäte aus der CSU- und FW-Fraktion nicht (mehr) teilgenommen.