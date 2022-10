Echinger Einheimischenmodell: Gemeinde hat keine Angst, auf Grundstücken sitzen zu bleiben

Nicht jeder Häuslebauer in spe traut sich in der aktuellen Situation den Neubau der eigenen vier Wände zu. Das ist in Eching nicht anders. © Uwe Anspach / dpa

Wie die berühmten warmen Semmeln gehen sie nicht aktuell weg, die Baugrundstücke im Echinger Einheimischenmodell. Im Rathaus ist man aber trotzdem optimistisch.

Eching - Es war eine seiner letzten Amtshandlungen. Der langjährige Leiter der Abteilung Liegenschaften im Echinger Rathaus, Hubert Wittmann, hat sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Im Gemeinderat gab es jüngst fraktionsübergreifend Verständnis und Glückwünsche dafür. Bevor es aber soweit war, gab Wittmann noch den neuesten Stand der Bewerbung zum Einheimischenmodell der Baugrundstücke in Eching-West und Dietersheim Süd-Ost bekannt.

Verträge an die Bewerber wurden bereits verschickt

Demnach sind alle Verträge an die 176 Bewerber für die knapp 60 zur Verfügung stehenden Grundstücke verschickt. Laut Wittmann sind für Oktober bereits Beurkundungen terminiert. Allein am 11. Oktober würden fünf Parteien beurkundet, gab der scheidende Abteilungsleiter bekannt. Am 24. Oktober würden ebenfalls ganztägig weitere Beurkundungen folgen. Aktuell stehe man am Rang 93. Wittmann räumte allerdings ein, dass „einzelne Bewerber wegen Problemen bei der Finanzierung zurückgetreten“ seien.

Spekulationen, wonach es insgesamt womöglich mehr als zwei Dutzend sein könnten, wies die Nachfolgerin von Hubert Wittmann, Angelina Ludwig, auf FT-Nachfrage allerdings zurück. Auch sie sprach davon, dass lediglich „einige abgesprungen“ seien. Von deutlich mehr, wie jüngst in einem Pressebericht kolportiert, könne aber nicht die Rede sein.

„Einzelne Bewerber sind wegen Problemen bei der Finanzierung zurückgetreten“, berichtete der scheidende Leiter der Abteilung Liegenschaften, Hubert Wittmann. © Gemeinde

Dass Bauwerber bei der derzeitigen Marktsituation und der aktuellen Zinspolitik kalte Füße bekämen, das sei verständlich, gab Ludwig zu bedenken. Man müsse allerdings keine Angst haben, dass die Gemeinde Eching auf ihren Grundstücken sitzen bleibe – „definitiv nicht“, bekräftigte sie. Die Vergabe dauere halt. Im Zweifelsfall kämen eben Nachrücker zum Zug, erklärte die neue Abteilungsleiterin. Man müsse sich keine Sorgen machen, es gehe alles seinen Gang, lautete ihr Fazit.

Kaufoption in Erbbaurecht umwandeln? Das ist nicht möglich

Dass sich die Lage auf dem Immobilienmarkt verschlechtert hat, sprich dass es teurer geworden ist, eine Baufinanzierung abzuschließen, das hatte sich bisher vor allem auf die Verkaufsgrundstücke und nicht so sehr auf die Grundstücke, die im Einheimischenmodell vergeben werden, ausgewirkt. Laut Bürgermeister Sebastian Thaler war zunächst festzustellen, dass kleinere Parzellen beliebter seien als große. Im Zuge dessen habe es bereits Anfragen von potenziellen Käufern gegeben, ob sich ihre Kaufoption nicht in Erbbaurecht umwandeln lasse. Dies ist aber aus rechtlichen und verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich. Inwieweit sich die Absagen bei beiden Wohnbaumodellen aufgrund der Marktentwicklung häufen, bleibt abzuwarten.

Alexander Fischer