Lesestoff per Lieferung: Echinger Gemeindebücherei bietet gratis Medien-Bringdienst an

Damit der Lesestoff nicht ausgeht: Die Echinger Gemeindebücherei zeigt sich in der Corona-Krise kreativ und bietet jetzt einen speziellen und kostenlosen Heim-Service an.

Eching – Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt die Gemeindebücherei Eching noch mindestens bis 3. Mai geschlossen. Damit aber der Lesestoff zu Hause nicht ausgeht, gibt es jetzt ein besonderes Angebot: den Medienlieferservice. „Ab sofort bieten wir unseren Lesern während unserer Schließzeit bis auf Weiteres einen kostenlosen Medienlieferservice an: Pro Haushalt können maximal 15 Medien angefordert werden“, teilt die Gemeindebücherei mit.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Dienst zu nutzen: Entweder man sucht sich die gewünschten Medien über den Online-Katalog – zu finden unter www.eching.de/buecherei – zusammen. Oder man lässt sich überraschen: Wer möchte, gibt Büchereiausweisnummer, Telefonnummer und Alter sowie Lieblingsgenres des Lesers per Mail an die Adresse buecherei@eching.de an, und die Mitarbeiter schnüren ein individuelles Paket. Die Bücherei weist darauf hin, dass es dieses Angebot auch unter Tel. (089) 3194618 gibt – aber nur im Ausnahmefall.

Die Medien werden sobald wie möglich geliefert. Der Termin dazu wird telefonisch vereinbart, um sicherzustellen, dass jemand zu Hause ist. Die jeweilige Medienkiste wird vor dem Eingangsbereich abgestellt, ohne Körperkontakt und mit Sicherheitsabstand. Eine Abholung in der Bücherei ist nicht möglich. Der Lieferung liegt ein Fristzettel für Bücher und Co. bei. Die Medien müssen dann, wenn die Einrichtung wieder normal geöffnet ist, dort abgegeben werden. Bereits vor der Krise ausgeliehene Bücher werden automatisch bis zwei Wochen nach der Wiedereröffnung verlängert.

Aktuelle Informationen gibt es laufend im Internet unter www.eching.de/buecherei und durch das Anklicken des Findus-Symbols. Auf die Onleihe können Interessierte über das LEO-Süd-Symbol zugreifen.

