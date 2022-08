Berufsmusiker und Echinger Mittelschüler machen gemeinsame Sache bei Mozarts Zauberflöte

Echinger Kulturtage

Von Ulrike Wilms schließen

Mit der „Zauberflöte“ ging im Bürgerhaus eines der Highlights der Echinger Kulturtage über die Bühne. Eine Besonderheit war das Ensemble.

Eching - Große Oper mit renommierten Profis einerseits und jugendlichen Mittelschülerinnen und Mittelschüler andererseits, vereint auf einer Bühne bei einem so ehrgeizigen Gemeinschaftsprojekt wie der Aufführung von Mozarts Zauberflöte – kann das gut gehen? Diese Frage kann in Eching mit einem überzeugenden „Ja“ beantwortet werden. Bei der gut besuchten Abendvorstellung der Zauberflöte, ein Bestandteil der diesjährigen Echinger Kulturtage, standen kürzlich über 30 Akteure auf der Bürgerhausbühne.

25 Fünft- und Sechstklässler traten ins Scheinwerferlicht

Neben den Berufsmusikern, dem Streicherquartett und den vier Gesangssolisten der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation unter musikalischer Leitung von Johannes Erkes handelte es sich um 25 Echinger Fünft- und Sechstklässler der beiden Ganztagsklassen der Mittelschule. Als Chor und als Darsteller begeisterten die Elf- bis 13-Jährigen mit einem beeindruckenden und ambitionierten Auftritt.

Das Motto „Musizieren statt Konsumieren“ macht neugierig

Wie kam es zu diesem einzigartigen „Schülerausflug“ auf die Opernbühne? Im abgelaufenen Schuljahr nahmen die 5a mit Klassenlehrerin Karin Huber und die 6a mit Klassenlehrerin Waltraud Stölzle an einem von der Internationalen Münchner Stiftung unterstützten Musikprojekt teil. Dazu besuchten sie einmal wöchentlich freiwillig die von Musikschullehrerin Astrid Sachs geleitete AG Chorsingen, die zum Stiftungs-Förderprogramm „Musik für Schüler“ gehört und unter dem Motto „Musizieren statt Konsumieren“ steht. Dieses Format hat den Anspruch, vor allem bei denjenigen Jugendlichen Interesse an klassischer Musik, Gesang und der Ausübung eines Instrumentes zu wecken, die dazu in Elternhaus und Schule wenig Möglichkeit haben.

Auch das Kulturforum spielt eine wichtige Rolle

In die Gemeinde geholt hat dieses Angebot das Echinger Kulturforum und begleitet und sponsert Mittel- und Musikschule weiterhin bei dessen Umsetzung. So begann das Schuljahr 2021/22 noch unter Coronabedingungen und mit Abstand und Maske für die Jahrgangsstufen fünf und sechs mit drei klassischen Auftaktkonzerten, die Musiker der Stiftung in der Musikschule gestalteten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für die 25-köpfige Operncrew gehörte zur intensiven Einstudierung neben den vier Chorbeiträgen, darunter die berühmten Ohrwürmer „Funiculi, Funicula“ und „Der Vogelsänger“ auch das Üben, Üben und nochmals Üben der Haupt- und Nebenrollen, bei denen es neben der Beherrschung und dem ausdrucksstarken Betonen der Texte auch um die schauspielerische Verkörperung der Bühnencharaktere ging. Die Sprechrollen hatte Astrid Sachs eigens für die Schüler umgeschrieben, damit sie für die jugendlichen Darsteller ebenso passten wie für ihr Publikum – und sich gut einfügten in die von den Sängern und Instrumentalisten vorgetragenen Opernpassagen. So bestand ein besonderer Reiz und eine zusätzliche Handlungsebene in der Doppelung der Rollen wie Pamina und Tamino, Papagena und Papageno, die von den Opernsängern Alessia Broch, Giulio Alvise-Caselle, Teresa Boning und Martin Fösel gesungen und alternierend im Wechsel von den Schülern gespielt wurden – das kam sehr gut an. Alle Mitwirkenden wurden mit Riesenbeifall für eine tolle Leistung bedacht.