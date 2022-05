Echinger Männergesangverein Harmonie: Vorbereitungen für das 100-jährige Jubiläum

Von: Ulrike Wilms

Über die Ehrung freuten sich (v. l.) Karl-Heinz Moldenhauer, Josef Kupek, Dietmar Niedermüller, Dirigent Aldo Brecke, Heinrich Wehkamp, Raimund Reiss, Herbert Gruber, Gerhard Sonntag, Gerhard Trat, Monika Gruber, Konrad Manzinger und Harry Huber. © Wilms

Der Echinger Männergesangverein Harmonie ist nach Corona-Flaute wieder hochmotiviert. Und bereitet ein Großereignis vor.

Eching – Mit seinem bewährten Vorstandsteam geht der Echinger Männergesangverein Harmonie mit vereinten Kräften ins anstehende Jubiläumsjahr 2023 und steckt bereits mitten in den Vorbereitungen zum 100-jährigen Bestehen.

Bei den problemlosen Neuwahlen am vergangenen Freitag im ASZ, bei denen der frisch gewählte 2. Bürgermeister Axel Reiß als Wahlleiter eine seiner ersten offiziellen Aufgaben wahrnahm, wurden Vorsitzender Gerhard Sonntag, Stellvertreter Harry Huber sowie Schriftführer und Schatzmeister Claus-Peter Käsemann jeweils einstimmig für weitere zwei Jahre das Vertrauen ausgesprochen.

Das Leitungsteam: (v. l.) Claus-Peter Käsemann (Kassier), Lothar Woiczikowski (Notenwart), Wilhelm Schmid (Schriftführer), Aldo Brecke (Chorleiter), Gerhard Sonntag (1. Vorstand), Axel Reiß (2. Bürgermeister) und Harry Huber (2. Vorstand). © Wilms

Proben war im Corona-Jahr 2021 kaum möglich

Sonntag bilanzierte in seinem Corona-geprägten Jahresbericht 2021 „kein gutes Jahr für einen Chor, der nur durch Chorproben in Präsenz effektiv arbeiten kann“. Vorgesehene Auftritte mit anderen Chören mussten ebenso abgesagt werden wie eigene Veranstaltungen. Nach den Sommerferien waren zwar wieder gemeinsame Proben möglich – zuerst im ASZ und ab September im Saal des angestammten Vereinslokals Huberwirt – allerdings unter äußerst einschränkenden Rahmenbedingungen. Denn die einzuhaltenden Abstandsregeln „waren sehr hinderlich für ein effektives Singen“. Die Sänger und ihr Dirigent sind motiviert und freuen sich auf die Arbeit an vorhandenem Liedgut und die neuen Lieder. In 2022 werden auch noch Auftritte angestrebt. Auswärts in Kirchdorf und in Eching fest eingeplant sind ein Adventskonzert.

Leider gab es in Reihen der aktiven Sänger drei Todesfälle zu beklagen. Verstärkung durch zwei neue Stimmen konnten durch persönliche Kontakte gewonnen werden. Der Vorsitzende appellierte eindringlich an alle Mitglieder, verstärkt persönlich um weitere Sänger in Nachbarschaft, Freundeskreis oder Arbeitskollegium zu werben. Seiner Erfahrung nach ist die direkte Ansprache dabei am ehesten von Erfolg gekrönt.

100-Jahr-Feier steht im kommenden Jahr an

Das bevorstehende 100-jährige Jubiläum im kommenden Jahr, in dem auch die Gemeinde Eching ihr 1250-jähriges Gründungsfest feiern wird, will gut und rechtzeitig geplant sein. Stellvertretender Vorsitzender Harry Huber informierte über den Stand der Organisation. Es wird das Palmsamstagssingen mit sechs Chören aus der Umgebung einen ersten Höhepunkt am Jahresanfang sein. Im Rahmen des Gemeindefests wird sich der Männerchor nach seinen Möglichkeiten einbringen. Nach den Sommerferien soll ein Festkonzert stattfinden.

