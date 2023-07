Jugend musiziert: Echinger Musikschüler belegt auf Bundesebene Rang eins

Toller Erfolg für Adrian Kleemann

Von Ulrike Wilms schließen

Eine bravouröse Leistung hat der Echinger Musikschüler Adrian Kleemann (16) beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Zwickau abgerufen - trotz Bänderriss.

Eching - Der Gymnasiast erreichte in der zweithöchsten Altersklasse 5 in der Kategorie Klavier Solo einen ersten Preis – und das mit dem Handicap eines Bänderrisses im Fuß. Mit ihm freute sich neben der Familie auch die Musikschulfamilie, allen voran seine langjährige Klavierlehrerin Zara Jerbashyan.

Mit ihr zusammen hatte Adrian Kleemann im Vorfeld ein äußerst anspruchsvolles Wettbewerbsprogramm von rund 20-minütiger Dauer mit Werken von Johann Sebastian Bach (Partita No 2 BWV 826), Frederec Chopins Scherzo No 1 op. 20, Domenico Scarlattis Sonate K 423 und Sergej Prokavjews op 17 No 3 mit dem bezeichnenden Titel „Sarcasmen“ erarbeitet. Damit konnte er sich bereits auf Bezirksebene erfolgreich durchsetzen und so für den Bundeswettbewerb qualifizieren, wo die Konkurrenz, wie Jerbashyan betonte, besonders groß und hart gewesen sei: Insgesamt 116 Aspiranten, die jeweils altersbesten Nachwuchspianisten aus allen Bundesländern, stellten sich dem nationalen Vergleich und dem Urteil der Fachjury.

Der 16-Jährige spielt seine Stücke am liebsten auswendig

Adrian spielt seine Stücke stets auswendig, womit er seiner eigenen Einschätzung nach mehr individuelle Freiheiten bei der Ausgestaltung gegenüber einem Spiel nach Notenblatt gewinnt.

Der Zehntklässler, der das Carl-Orff-Gymnasiums in Unterschleißheim besucht, stammt aus einem musikalischen und musikinteressierten Elternhaus, das ihn und seinen zwei Jahre älteren Bruder Maximilian, der Geige spielt, bestmöglich fördert. Beide nehmen seit ihrem fünften Lebensjahr Musikunterricht, machen gemeinsam mit dem Vater Hausmusik und haben auch schon diverse Jugend-musiziert-Wettbewerbe erfolgreich bestritten.

Leistungsschwimmer und Teilnehmer an der Mathe-Olympiade

Die Liebe zur Musik hat bei den Kleemann-Brüdern einen hohen Stellenwert. Daneben hat Adrian aber noch weitere Interessen. Für sportlichen Ausgleich sorgt sein Einsatz als Leistungsschwimmer –und auch als Teilnehmer an der Mathe-Olympiade konnte er sich auszeichnen.

Von Anfang begleitete Jerbashyan seit 2012 Adrians musikalische Entwicklung und bescheinigt ihm neben großem Talent auch die notwendige Einstellung, ja Leidenschaft für eine Musikerlaufbahn. „Er hat das Zeug zum Profi“, ist sie sich sicher. Besonders in der heißen Phase der JUMU-Vorbereitung habe sie ihn eher bremsen müssen, so oft habe Adrian sein Repertoire durchgespielt.

Kleemann möchte nach dem Abitur Ingenieurwesen studieren

Adrian selbst ist sich sicher, dass die Musik stets eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen wird, er aber beruflich eine wissenschaftlich-technische Laufbahn anstreben wird, wie sein Vater: Er möchte nach dem Abitur Ingenieurwesen studieren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bürgermeister Sebastian Thaler ließ es sich nicht nehmen, dem jungen Pianisten zu seinem ersten Platz auf Bundesebene zu gratulieren. Als Anerkennung gab es auch einen Eching-Gutschein.