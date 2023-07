Sommerkonzert der Musikschule Eching: „The Legend of Zelda“ macht sich auch auf dem Hackbrett ganz gut

Von: Ulrike Wilms

Was für ein Konzertfinale: Die Singing Teens und weitere Mitwirkende stimmten gemeinsam das schwungvolle afrikanische Volkslied „Siyahamba“ an. © Wilms

Mit einem vielseitigen Sommerkonzert haben über 40 Musikschüler ihre Gäste im Manfred-Bernt-Saal bestens unterhalten. Auch für Abwechslung war gesorgt.

Eching - Es war eine hörenswerte Mischung, mit Solisten an Hackbrett oder Harfe, kleinen Pianisten vierhändig am Klavier, den „Singing Teens“ des Jugendchors, Streicher- , Trompeten-, einem Blockflöten-Ensemble und noch einiges mehr. Auch was die Musikstile betrifft, war einiges geboten: von der Klassik bis zur Moderne, von Rock bis Samba, Pop mit dem Abba-Hit „Mamma Mia“, Filmmusik und Folklore.

Das abwechslungsreiche Stelldichein eröffnete das gut eingestimmte und eingespielte Jugendstreichorchester unter Leitung von Martin Kiefl und Marcello Aker mit dem Menuett und dem Finale aus Händels Wassermusik und der traditionellen schottischen Volksweise „The Dark Island“. Zu den Könnern seines (Instrumental-)Faches zählte unter vielen anderen Florian Reisenweber mit seinem virtuosen Vortrag des Titels „Ocarina of Time“ aus dem Videospiel „The Legend of Zelda“ auf dem Hackbrett.

Dass beispielsweise das traditionelle Seemannslied „What shall we do with the drunken sailor“ ebenfalls auf dem im alpenländischen Raum beheimateten Hackbrett besonders schön klingt, stellte Suzan Demirci in Begleitung ihrer Lehrerin Veronika Hofer unter Beweis.

Musikschulfreizeit trägt Früchte - weil auch das Drumherum stimmte

Wie Musikschulleiterin Katrin Masius bei ihrer Begrüßung informierte, trug zum Gelingen dieser hörenswerten Mischung auch eine erstmals veranstaltete viertägige Musikschulfreizeit am Ende der Pfingstferien bei – mit einem begeisterten Feedback von Schülern wie Lehrern. Die Busreise, an der 40 Musikschülerinnen und -schüler im Alter zwischen acht und 17 Jahren teilgenommen haben, ging in die Volksmusikakademie in Freyung. Dabei bezieht sich das positive Fazit den Worten des stellvertretenden Musikschulleiters Thomas Innerebner, der auch mit dabei war, neben den hörbaren musikalischen Erträgen auch auf gemeinsame Gruppenerlebnisse, den sozialen Zusammenhalt und vertiefte oder neue Freundschaften – die eben nicht nur in den Instrumental- und Gesangs-Workshops entstanden sind, sondern auch beim gemeinsamen Spielen und Wandern.

Jede Menge Fingerspitzengefühl bewies bei seinem Auftritt auch das Streichorchester der Musikschule. © Wilms

Die ersten „Früchte“ dieses Projekts konnten bereits beim Sommerkonzert geerntet werden: So konnte sich die Bläserbande unter der Leitung von Innerebner personell verstärken, und es haben sich auch spontan neue „gemischte Ensembles“ zusammengeschlossen.

Die „Singing Teens“ feierten ihr Konzert-Debüt

Drei Sängerinnen der „Singing Teens“ mit Charlotte Rambowskiy, Leni und Mila Siedler wagten sich sogar an einen ersten Konzertauftritt mit dem selbsterarbeiteten Lied „Arcade“. Kein Zweifel: So macht gemeinsames Musizieren Spaß.