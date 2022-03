Eine mehr als gelungene Generalprobe: Echinger sind bereit für „Jugend musiziert“

Roggenstein-Konzertreihe findet wieder Asyl in der Kirche

Eigentlich gehört der einzigartige Schauplatz zum besonderen Charme dieser Konzertreihe: die Kapelle St. Georg in Roggenstein. Doch coronabedingt muss die beliebte Veranstaltung „Alte Musik in und um St. Georg Zu Roggenstein“ in diesem Jahr Asyl suchen. Pfarrer Martin Bickl hat die Schutzengelkirche angeboten.