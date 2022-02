Erholungsgebiet bei München: Die wichtigsten Infos zum Echinger See

Von: Franziska Konrad

Teilen

Lauschiges Plätzchen im Landkreis Freising: der Echinger See. © Peter Kneffel/dpa

Früher ein Geheimtipp, doch inzwischen längst über die Grenzen Freisings hinaus bekannt: Das Erholungsgebiet um den Echinger See. Die wichtigsten Infos für einen Badeausflug.

Eching - Sonne, Hitze, Badespaß: In den warmen Sommermonaten zieht es Jahr für Jahr zahlreiche Badelustige in die Gemeinde Eching im Landkreis Freising. Genauer: an den Echinger See. Mit seinem kristallklaren Wasser und den großen Liege-und Spielwiesen ist das Erholungsgelände im Süden von Eching längst kein Geheimtipp mehr. Hier zusammengefasst die wichtigsten Informationen für Ihren Badeausflug.

Echinger See: Anfahrt, Parken und Spielplatz - Alle Infos für den Badeausflug

Lage/Beschreibung: Der Echinger See liegt am Ortsrand von Eching Richtung Garching. Durch seine zahlreichen großen Bäume gibt es reichlich natürlichen Schatten. Liegeplätze finden sich fast komplett um den ganzen See herum. Badegäste können sich außerdem auf einem Beach-Volleyballfeld, einem Spielplatz oder bei einer Rundwanderung auspowern. Hunde sind an dem Baggersee übrigens nicht erlaubt. Wen nach dem Schwimmen der große Hunger oder Durst packt, der kann sich an einem kleinen Kiosk mit Biergarten versorgen.

Anfahrt: Mit dem Auto erreicht man den See über die A9, Ausfahrt Eching. In Eching angekommen, weiter der Beschilderung zum See folgen. Wer lieber die öffentlichen Verkehrsmittel bevorzugt, kann die S1 nach Eching nehmen. Von dort aus sind es noch 1,9 Kilometer zu Fuß. Aber auch mit dem Rad ist der See gut zu erreichen.

Echinger See: Hunde nicht erlaubt - Parken kostet pro Tag 3,50 Euro

Parken: Während der Badesaison - vom 15. Mai bis zum 15. September - kostet das Parken am Echinger See für Autos und Motorräder 3,50 Euro. Krafträder zahlen zwei Euro. Dies gilt laut Homepage der Gemeinde Eching samstags sowie an Sonn-und Feiertagen.

Der Echinger See in Zahlen und Fakten:

- Fläche: See: rund 13 Hektar; Erholungsgebiet: rund 33 Hektar

- Uferlänge: rund 1,7 Kilometer.

- Tiefe: maximal 17 Meter tief.

- Der Baggersee entstand in den 1960er Jahren durch Kiesabbau.

- Vor allem bei Einheimischen, ist der See auch unter Ellwanger See bekannt.

Aktuell kostet das Parken am Echinger und Hollerner See 3,50 Euro. Der Gemeinde lag nun ein Antrag vor, die Gebühren auf bis zu acht Euro zu erhöhen. Sehnsucht nach Party und ausgelassener Stimmung ist nachvollziehbar. Am Hollerner See - ein paar Kilometer neben dem Echinger See - sind aber 100 Abschluss-Schüler der FOS Lohhof übers Ziel hinaus geschossen. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Freising-Newsletter. (kof)