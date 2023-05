9,15 Millionen Euro für 19 Wohnungen: Echinger Wohnungsbauprojekt wird deutlich teurer

Viel teurer, als ursprünglich geplant, wird das Wohnungsbauprojekt in Eching. © CHROMORANGE / stock&people / IMAGO

Das kommunale Wohnungsbauprojekt an der Böhmerwaldstraße in Eching wird teurer. Der Architekt bezifferte die Kosten auf rund 9,15 Millionen Euro.

Eching – Eine erste Kostenschätzung für das kommunale Wohnungsbauprojekt an der Böhmerwaldstraße fällt deutlich höher aus, als gedacht. Bis dato waren für das 19 Wohnungen und eine Tiefgarage umfassende Projekt Haushaltsmittel in Höhe von 8,22 Millionen Euro vorgesehen. Architekt Nepomuk Wagner vom „Büro 4“ in Dietersheim bezifferte die Kosten im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss jetzt auf zirka 9,15 Millionen Euro.

Ein finanzieller Puffer ist eingebaut

Der Planer führte die Diskrepanz auf die allgemeine Preisentwicklung am Bau zurück. Einer Erhebung des Statistischen Bundesamts zufolge sind die Preise in den vergangenen beiden Jahren um 31,5 Prozent gestiegen. Um einen entsprechenden Puffer zu haben, habe man bei dem Echinger Wohnungsbauprojekt vorsichtshalber 20 Prozent für Unvorhergesehenes und zehn Prozent für die Baukostensteigerung angesetzt – in der Hoffnung, die Risiken damit eingepreist zu haben, wie Wagner auf FT-Nachfrage mitteilte.

Dachgarten als Begegnungsfläche

Darüber hinaus hat das Planungsbüro auch auf Anregungen reagiert, die sich bei einer Ausschusssitzung im Januar ergeben haben. Als Beispiele nannte Wagner etwa einen gemeinsamen Dachgarten, der als Begegnungsfläche dienen soll, aber auch eine Veränderung bei der Positionierung der Treppenhäuser aus Brandschutzgründen. Laut Wagner galt es, die Rettungswege zu optimieren. Zu den vorgenommenen Änderungen zählt unter anderem auch, dass man Küchen, die teilweise im Flur angesiedelt waren, jetzt nach innen in den Wohnraum verlegt hat, wie Wagner auf Nachfrage von Christoph Gürtner (FW) sagte. „Das sehe ich als große Steigerung der Wohnqualität an“, machte Gürnter deutlich.

Georg Bartl (CSU) sprach indes die Legionellenproblematik bezüglich der Wasserversorgung in dem Gebäude an. Auch hier konnte Wagner Entwarnung geben. Die vorgesehene „Frischwasserstation“ sei ein probates Mittel gegen Legionellenbildung, erklärte der Planer.

Baubeginn im dritten Quartal 2024 möglich

Bürgermeister Sebastian Thaler gab hinsichtlich der Kosten zu bedenken, dass es sich hierbei um die „ungeförderten Kosten handelt“. Er verwies auf den „Wohnungspakt Bayern“, wonach eine Förderung von bis zu 30 Prozent für das Wohnungsbauprojekt zu erwarten sei. In dem am Ende einstimmig gefassten Beschluss heißt es hierzu: „Sobald die Genehmigungsfähigkeit gesichert ist, kann die Förderzusage von der Regierung von Oberbayern erteilt werden, sodass voraussichtlich mit dem Bau im dritten Quartal 2024 begonnen werden kann.“ Mit einer endgültigen Vorstellung der Entwurfsplanung samt Kostenberechnung ist im September zu rechnen.



Alexander Fischer

